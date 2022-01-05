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英國每15人有1人染疫 首相卻宣布「放寬入境檢疫規定」

編譯張君堯／即時報導
Omicron變種持續傳播，導致英國出現大量確診，5日更新增近20萬例確診，不過首相強生仍宣布放寬各地新冠篩檢規定，並希望以此減少不必要的隔離並緩解相關人員的壓力。(美聯社)
Omicron變種持續傳播，導致英國出現大量確診，5日更新增近20萬例確診，不過首相強生仍宣布放寬各地新冠篩檢規定，並希望以此減少不必要的隔離並緩解相關人員的壓力。(美聯社)

Omicron變種持續傳播，導致英國出現大量確診，5日更新增近20萬例確診，英格蘭每15人就有1人染疫，不過首相強生（Boris Johnson）仍宣布放寬各地新冠篩檢規定，並希望以此減少不必要的隔離並緩解相關人員的壓力。

根據報導，由於更具傳染性Omicron變種的快速傳播導致「側向流動測試」（LFT）和PCR篩檢的需求激增，這位系統帶來極大壓力，一線工作人員更因休假或因新冠隔離而遭遇人員短缺困擾。

政府為舒緩壓力，已在去年聖誕節前夕縮短篩檢呈陰性民眾的自主隔離時間，如今又宣布進一步放寬，從英國時間7日凌晨4時開始，從國外返回且完全接種疫苗的民眾不再需要在出發前進行篩檢，也不必進行強制隔離，同時他們還可以在返國2天內進行LFT測試而非PCR篩檢。

目前威爾士、蘇格蘭和北愛爾蘭對新冠旅遊的規定仍持不同想法，但現任蘇格蘭首席部長史特金（Nicola Sturgeon）表示「政府之間正在進行討論」。

專家們一再表示，在檢測到新變種後「邊境限制基本上是無效的」。旅遊業則認為「篩檢規定的變化不會對Omicron變種在英國的情況『產生真正的影響』」。

篩檢 英國 Omicron

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