反疫苗暴力化 法國52議員收死亡恐嚇 德國邦長差點被殺

義大利杜林民眾去年11月上街抗疫疫苗護照。（歐新社）

法國國會3日針對「新冠疫苗 護照」法案展開辯論，此法案由總統馬克宏的執政黨提出，然而遭到反對黨聯合杯葛，法案無法繼續討論。早前執政黨提出相關法案時，還有至少52名政治人物收到反對者的死亡威脅；法國的情况反映在各國極右派煽風點火下，反疫苗聲音漸趨暴力，德國、義大利 、澳洲 都有類似個案。

法國目前允許民眾進出公開場合，可出示新冠疫苗接種證明、最近病毒採檢陰性抑或者已染疫康復，但新法案規定一定要完整接種疫苗才能參加活動、進入餐廳或搭列車旅行。

國民議會正在辯論這項法案。不過，政府3日晚間要求國民議會在午夜後繼續辯論，以確保法案能在本周通過，右派的共和黨（LR）卻與極右派、極左派的在野黨聯合阻擋。

法國媒體指出，共和黨出乎意料的杯葛動作，顯示政治緊張情勢在4月總統大選前持續升高。馬克宏將挑戰連任，目前看來雖然勝算很大，但並非篤定勝選。

法國政府發言人艾塔爾抨擊在野黨聯合杯葛，稱這是「程序性政變」，表示這純粹是基於政治因素，想要打亂疫苗通行證實施的日程。他受訪時說，「我們會盡一切力量維持既定日程。政府希望新法能在1月15日上路。」

好幾個政黨都支持這項法案，國會幾乎篤定可在今天稍晚或明早的表決中通過。

民眾4日在法國中部里昂的一個移動式新冠測試站排隊等候篩檢。（美聯社）

左派國會議員梅蘭雄批評，新法案將允許警方以外的人也能檢查身分證明，恐造成「極權、專制的社會」。不少反疫苗人士也群起抗議，部分國會議員因此遭恐嚇、襲擊；一名執政黨籍國會議員的車庫上周遭人縱火，一旁牆上還有疑似反疫苗示威者的塗鴉。執政黨國會議員貝索巴洛說，有52名國會議員收到死亡威脅，指稱這些議員「侵害我們的自由」；內政部長達馬南表示，警方將加強保護他們。

德國警方上月逮捕6人企圖刺殺支持接種疫苗的薩克森邦長。（路透）

事實上，除了法國，過去一年全球多地都有類似抗議情形，德國警方上月逮捕6名企圖刺殺薩克森邦邦長克雷奇默的人是，因為他支持接種疫苗；義大利警方去年11月搜查多名反疫苗者住所，這些人在網路鼓吹攻擊總理、警察、醫生和記者等「與獨裁者合謀者」，包括鼓勵勒頸和開槍。

澳洲近期的反抗疫示威中，也有人形容維多利亞省等於納粹，聲稱要吊死省長安德魯斯，部分示威者更呼籲暴力對待其他支持接種的政客。