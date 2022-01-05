英、澳確診創新高 強生仍不封鎖 莫里森政策轉彎挨批

為了鼓勵更多民眾接種新冠疫苗，德國一名牧羊人動用700隻綿羊和山羊，排出一個巨大的針筒形狀。（路透）

變異株Omicron疫情 擴大，澳洲疫情加劇，總理莫里森排除補助個人檢測試劑費用；義大利、英國單日新增病例再創新高，不過英相強生表示，英格蘭可以不必關閉經濟並度過這波疫情；菲律賓確診數飆高，民眾搶購退燒藥大缺貨；另外，瑞典國王與王后雙雙確診染疫，東非莫三比克總統紐西和夫人也確診。

澳洲4日新增4萬7799例確診，創新高，占全國一半人口的新南威爾斯省和維多利亞省，4日共增逾3.7萬例；病歿人數則新增4人。疫情嚴峻導致病毒檢測需求大幅上升，澳洲政府曾同意提供免費快篩試劑，然而莫里森卻改口說，政府無法提供完全免費的防疫資源，認為補貼會對零售業產生負面影響。工黨領袖批評當局行為「令人難以置信」，國會議員也批評莫里森政府做法可恥。

4日新增5434例確診、18人不治的菲律賓，陽性率從去年12月中旬的0.8%暴增到26.5%。菲律賓政府表示，首都馬尼拉5日起將加強管制，未接種疫苗 者禁止搭乘大眾運輸工具或進入商場，並涵蓋馬尼拉周遭超過1100萬的居民，民眾常用的退燒止痛藥也因恐慌搶購而缺貨。

英國單日新增病例再創新高，達21萬8724例，強生表示會繼續推動「B計畫」措施，包括在公共運輸和商店戴口罩，但不限制集會或關閉公司行號，打算在不關閉經濟活動下撐過疫情。

義大利4日新增破紀錄的17萬844例確診，單日死亡新增259例，也創紀錄140例。義大利國家衛生院（ISS）表示，一項對污水的研究顯示，高傳染力Omicron變異毒株已於2021年12月蔓延到境內絕大部分地區。

此外，隸屬德國 聯邦衛生部的羅伯特‧科赫研究所（RKI）通報，德國確診新增3萬561例，死亡新增356例。截至3日，德國有71.2%民眾已至少接種2劑疫苗，近幾周以來，民眾接種追加劑的速度也加快不少，目前有38.9%的德國人已接種第3劑。為了鼓勵更多民眾接種疫苗，德國一名牧羊人動用700隻綿羊和山羊，排出一個巨大的針筒形狀。這項活動的主辦人埃佐德（Hanspeter Etzold）表示，活動目的是為了鼓勵對於接種疫苗仍感到遲疑的民眾。

在加拿大，人口最多的安大略省受Omicron侵襲，每日新增確診數破萬，省政府宣布從5日凌晨開始實行嚴格管制措施，包括學校暫停實體課、餐廳禁止內用、限制社交聚會人數、規定零售商店上限人數及關閉室內比賽場地和文娛設施。學校網課將到1月17日，而其他管制措施將會持續21天，直至1月26日。

多倫多有中餐館業者感嘆，農曆新年前這一波管制直接打擊生意，近10天已有很人取消預約。