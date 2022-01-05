我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

日本Omicron疫情擴散 首相放棄本月出訪美澳計畫

編譯陳韋廷／綜合4日電
日相岸田文雄4日舉行新年記者會。（美聯社）
日相岸田文雄4日舉行新年記者會。（美聯社）

日本近期疫情反彈，4日新增1268例確診，是去年10月6日以來首次破千。日本偵測到的Omicron變異株確診病例累計達1192例，18都府縣疑似發生社區傳播。日相岸田文雄4日在新年記者會上表示，已放棄在1月中旬例行國會召開前，訪問美國與澳洲進行面對面領袖峰會的計畫，而是將專注於國內疫情應對工作。

日本首相岸田文雄4日在新年記者會上表示，有關Omicron變異株防疫對策，除了現行的邊境管制措施外，將開始準備把重點轉向國內防疫對策。

岸田說，「鑑於國內外新冠疫情，我決定在本月例行國會前不出國」，下周也將決定是否延長當前嚴格的邊境管制措施。他表示：「透過嚴格邊境管制措施，我們設法盡量減少Omicron變異株進入日本，但主要城市內的感染正在蔓延。」

日本部分地區疫情明顯加劇，沖繩4日暴增225例確診，原本以美軍基地相關群組為主，但目前與美軍無關者的確診病例大增；縣知事玉城鄧尼認為疫情已進入「第6波」。東京都與大阪府4日新增病例也創近3月新高。

為降低Omicron變種病毒傳播風險，日本自去年11月底開始禁止外國人入境。

去年11月，岸田與美國總統拜登在英國格拉斯哥出席聯合國氣候大會期間曾經見面。兩人原計畫在去年底前正式會面，但考慮到變種病毒傳播迅速及美國政治形勢，岸田將訪美行程延後。澳媒3日曾發布消息稱，岸田將於本周出訪澳洲。

日本 疫情 Omicron

上一則

印度男女宗教仇恨 將穆斯林女放上App「特賣」

下一則

北韓稱金正日發明捲餅且熱賣 脫北者：誰吃得起？

延伸閱讀

日相岸田文雄放棄出訪美澳：將專注國內疫情應對工作

日相岸田文雄放棄出訪美澳：將專注國內疫情應對工作
各國領袖新年展望 呼籲團結「終結疫情」

各國領袖新年展望 呼籲團結「終結疫情」
澳洲一天兩紀錄 單日確診破萬例、1人染Omicron死亡

澳洲一天兩紀錄 單日確診破萬例、1人染Omicron死亡
日相支持率再攀高 不派官員赴北京冬奧決定獲認可

日相支持率再攀高 不派官員赴北京冬奧決定獲認可

熱門新聞

北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24
日本秋篠宮親王次女佳子在皇家公園留影。（路透）

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

2021-12-29 03:15
愈來愈多的證據表明Omicron變種比其他版本病毒更容易「感染喉嚨」，科學家認為這也可以解釋為何Omicron似乎更具傳染性但致命性較低。（Getty Images）

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

2022-01-02 21:37
生蠔示意圖。(Pixabay)

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

2021-12-29 11:35
凱特早被各方視為未來英國王后，備受禮遇與尊重。（路透資料照片）

凱特的王后夢出現程咬金？心機婆婆搶先得到女王提拔

2022-01-01 08:27
爆發Delta社區感染的中國1300萬人口大城西安，27日就把原本的「全城封城令」進一步升級為「全城禁足令」，但粗暴一刀斬的方式不僅激發強烈民怨。圖為《人民日報》公開的解放軍進駐西安做防疫支援。 取材自微博

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

2021-12-28 00:04

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天