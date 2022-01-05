日本Omicron疫情擴散 首相放棄本月出訪美澳計畫

日相岸田文雄4日舉行新年記者會。（美聯社）

日本 近期疫情 反彈，4日新增1268例確診，是去年10月6日以來首次破千。日本偵測到的Omicron 變異株確診病例累計達1192例，18都府縣疑似發生社區傳播。日相岸田文雄4日在新年記者會上表示，已放棄在1月中旬例行國會召開前，訪問美國與澳洲進行面對面領袖峰會的計畫，而是將專注於國內疫情應對工作。

日本首相岸田文雄4日在新年記者會上表示，有關Omicron變異株防疫對策，除了現行的邊境管制措施外，將開始準備把重點轉向國內防疫對策。

岸田說，「鑑於國內外新冠疫情，我決定在本月例行國會前不出國」，下周也將決定是否延長當前嚴格的邊境管制措施。他表示：「透過嚴格邊境管制措施，我們設法盡量減少Omicron變異株進入日本，但主要城市內的感染正在蔓延。」

日本部分地區疫情明顯加劇，沖繩4日暴增225例確診，原本以美軍基地相關群組為主，但目前與美軍無關者的確診病例大增；縣知事玉城鄧尼認為疫情已進入「第6波」。東京都與大阪府4日新增病例也創近3月新高。

為降低Omicron變種病毒傳播風險，日本自去年11月底開始禁止外國人入境。

去年11月，岸田與美國總統拜登在英國格拉斯哥出席聯合國氣候大會期間曾經見面。兩人原計畫在去年底前正式會面，但考慮到變種病毒傳播迅速及美國政治形勢，岸田將訪美行程延後。澳媒3日曾發布消息稱，岸田將於本周出訪澳洲。