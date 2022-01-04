沖繩Omicron疫情擴散 縣知事怒轟「美軍播毒」

駐沖繩美軍漢森營爆出新冠肺炎大規模群聚感染。圖為沖繩的美軍陸戰隊員。(取材自美國海軍)

日本 東京都3日新增確診103例，沖繩縣新增130例，兩者都是睽違約3個月單日新增超過100例，沖繩縣最近7天內的染疫比例更高居全國第一，沖繩縣知事玉城鄧尼譴責沖繩的駐日美軍未做好防疫 ，令他「非常憤怒」，痛批「別把美國的疫情 帶來日本」。

NHK報導，日本東京都3日新增確診103例，其中有40例已接種2劑疫苗，是自去年10月8日以來日增染疫人數再次破百。東京今天新增確診數也比上周一增加68例，幾乎增加了兩倍，是連續17天比上周同一天增加。

另外，沖繩縣今天新增130例，上次單日新增100例以上是去年9月25日。駐沖繩美軍相關人士新增16例確診，昨天新增70例、1日新增235例、去年12月31日98例，這跨年的4天期間合計增加419例。

報導指出，沖繩縣在本月2日時，最近一周內每10萬人新增17.37例確診，今天則攀升到25.79例，高居日本全國第一；第二名的山口縣為5.9例、第三名群馬縣5.82例，日本全國平均為2.12例。

日本共同社、琉球新報報導，玉城鄧尼2日召開記者會指出，從病毒基因檢測結果顯示，美軍是造成Omicron變異株疫情在沖繩擴大的主因，痛批駐日美軍「別把美國的疫情帶到日本，也別帶到沖繩」。

報導說，美方雖告知沖繩縣政府美軍的確診病例數，卻沒有提供更詳細的資訊，如確診病例有幾例出現在哪個美軍基地、確診者是否為感染Omicron變異株等。玉城表示，美軍的確診病例數再次急速增加，只能說是顯示出防疫與管理措施做得不夠，他對此感到「非常憤怒」。

玉城並說，日美行政協定（An Administrative Agreement with the United States）給予美軍特殊地位與特權，造成美軍不提供與共享充分的防疫資訊，這是協定本身的結構性問題，他將透過全國知事會與涉外知事會等單位，要求美國與日本政府修改協定與提出對策。

沖繩縣內從去年12月起，每天新增確診約40到50例，美軍確診病例數則是另外統計，並未包含在沖繩縣的確診數據中。美軍漢森營去年12月發生超過250例的群聚感染，之後又發生美軍士兵相繼酒駕等行為，目前駐沖繩美軍總計累積確診3683例。