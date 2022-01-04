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印度郵輪爆66人染疫 2000乘客禁止上岸

編譯中心／綜合3日電
郵輪柯爾德莉亞號有66人確診。（官網）
郵輪柯爾德莉亞號有66人確診。（官網）

「鑽石公主號」郵輪染疫事件在印度重演。一艘從孟買航行到果阿的印度郵輪至少有66名乘客被驗出感染新冠肺炎，船上所有人員目前禁止登岸。

根據印度斯坦時報報導，郵輪柯爾德莉亞號（Cordelia）從孟買航行到果阿，船上至少有2000名在海上跨年的乘客。港口人員昨天登船檢驗，發現1名船員確診，於是開始對全船乘客進行檢測。印度果阿省（Goa）衛生局長拉尼在推特說：「柯爾德莉亞號上2000人的檢體中，有66件驗出陽性反應。」

檢測程序仍在進行中，感染人數可能還會上升。果阿省政府強調，在檢測結果全部出爐之前，所有乘客都不得登岸。果阿省位於印度西岸，因曾為葡萄牙殖民地，異國風味十足，疫情爆發之前，面對阿拉伯海的沙灘，每年吸引大批國內外遊客前往。

印度首都德里轄區最近兩天的病例急劇增加，圖為新德里一所學校的青少年等待接種疫苗。...
印度首都德里轄區最近兩天的病例急劇增加，圖為新德里一所學校的青少年等待接種疫苗。（美聯社）

此外，印度德里首都轄區最近兩天的病例急劇增加，其中84%被驗出感染Omicron。德里3日新增3194例，陽性率4.59%；前天為2716例，陽性率為3.64%；這兩天各有一名病例死亡。依據德里災害管理署規定，若陽性率連續兩天超過5%，即可發布「紅色警戒」，將會封城。

疫情也重創斯里蘭卡經濟，旅遊業收入大減，加上政府支出大、減稅和要償還中國巨額債務，令國庫虛耗。目前斯里蘭卡通膨率達11.1%新高、食品價格飆升，國家正面對嚴重財政和人道危機。有經濟學家警告，政府今年2至10月須償還48億美元外債，到明年1月外匯儲備將跌至負4.37億美元，「國家將徹底破產」。

印度 檢測 郵輪

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