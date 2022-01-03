德國郵輪在葡萄牙爆群聚疫情 數千人航程取消

AIDAnova號郵輪搭載2844名乘客及1353名船員和服務人員，原定開往馬迪拉島參加跨年慶典，但在完整接種疫苗的船員中發現52人確診後被迫中斷航程。（美聯社）

葡萄牙港務當局表示，1艘德國郵輪 因船員感染新冠肺炎（COVID-19）被迫停靠里斯本港口之後，部分乘客也驗出陽性，原定航程今天正式取消。

AIDAnova號郵輪搭載2844名乘客及1353名船員和服務人員，原定開往馬迪拉島（Madeira）參加跨年慶典，但在完整接種疫苗 的船員中發現52人確診後被迫中斷航程，去年12月29日停靠里斯本。

港口安全長布蘭柯（Diogo Vieira Branco）告訴TSF廣播電台，當局原本允許郵輪今天離港駛往西班牙蘭薩羅特島（Lanzarote），但又發現12人染疫，包含4名乘客。

他說：「船東立即啟動標準作業程序，無症狀或症狀輕微的染疫者立即在船上隔離…公司決定結束航程，讓乘客下船。」

他說，會讓乘客搭機返家；但他未說明時間。

船東愛達郵輪 （AIDA Cruises）並未回覆路透記者詢問。愛達郵輪是嘉年華集團（Carnival Corp）子公司。

路透社影片顯示，有些乘客仍在甲板上喝酒享受午後陽光。本地媒體報導，明天上午6時起會開始讓乘客下船。

去年12月29日與12月31日之間驗出陽性的船員，已轉往里斯本的旅館隔離。