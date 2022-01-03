我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西安封城12天：社會面清零 是防疫妙計？數字作弊？

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

德國郵輪在葡萄牙爆群聚疫情 數千人航程取消

中央社／里斯本2日綜合報導
AIDAnova號郵輪搭載2844名乘客及1353名船員和服務人員，原定開往馬迪拉島參加跨年慶典，但在完整接種疫苗的船員中發現52人確診後被迫中斷航程。（美聯社）
AIDAnova號郵輪搭載2844名乘客及1353名船員和服務人員，原定開往馬迪拉島參加跨年慶典，但在完整接種疫苗的船員中發現52人確診後被迫中斷航程。（美聯社）

葡萄牙港務當局表示，1艘德國郵輪因船員感染新冠肺炎（COVID-19）被迫停靠里斯本港口之後，部分乘客也驗出陽性，原定航程今天正式取消。

AIDAnova號郵輪搭載2844名乘客及1353名船員和服務人員，原定開往馬迪拉島（Madeira）參加跨年慶典，但在完整接種疫苗的船員中發現52人確診後被迫中斷航程，去年12月29日停靠里斯本。

港口安全長布蘭柯（Diogo Vieira Branco）告訴TSF廣播電台，當局原本允許郵輪今天離港駛往西班牙蘭薩羅特島（Lanzarote），但又發現12人染疫，包含4名乘客。

他說：「船東立即啟動標準作業程序，無症狀或症狀輕微的染疫者立即在船上隔離…公司決定結束航程，讓乘客下船。」

他說，會讓乘客搭機返家；但他未說明時間。

船東愛達郵輪 （AIDA Cruises）並未回覆路透記者詢問。愛達郵輪是嘉年華集團（Carnival Corp）子公司。

路透社影片顯示，有些乘客仍在甲板上喝酒享受午後陽光。本地媒體報導，明天上午6時起會開始讓乘客下船。

去年12月29日與12月31日之間驗出陽性的船員，已轉往里斯本的旅館隔離。

郵輪 疫苗 德國

上一則

助證明人類源自非洲 古人類學家李奇77歲逝世

下一則

老虎被雪「打臉」、 萌犬接雪吃冰 網：賀卡最佳圖片

延伸閱讀

2周5000例 郵輪爆發Omicron CDC促避免搭乘

2周5000例 郵輪爆發Omicron CDC促避免搭乘
船上再現疫情 CDC調查68艘郵輪

船上再現疫情 CDC調查68艘郵輪
又有郵輪爆疫情遭禁止靠岸 2000名美國乘客在海上過聖誕

又有郵輪爆疫情遭禁止靠岸 2000名美國乘客在海上過聖誕
美郵輪爆疫情「本周第3起」 2千名美國人在海上過聖誕

美郵輪爆疫情「本周第3起」 2千名美國人在海上過聖誕

熱門新聞

爆發Delta社區感染的中國1300萬人口大城西安，27日就把原本的「全城封城令」進一步升級為「全城禁足令」，但粗暴一刀斬的方式不僅激發強烈民怨。圖為《人民日報》公開的解放軍進駐西安做防疫支援。 取材自微博

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

2021-12-28 00:04
北韓日前爆出有富二代多次攜帶女伴上船，大開性愛派對，還吸毒為助興。圖為北韓領導人金正恩(前)與部下視察。(路透資料照片)

北韓富二代船上開性愛派對 30女不從淪浮屍

2022-01-01 02:24
日本秋篠宮親王次女佳子在皇家公園留影。（路透）

日本「最美公主」佳子今滿27歲 賞花倩影被封女神

2021-12-29 03:15
生蠔示意圖。(Pixabay)

只靠一張紙條 法國養殖業者嚇阻小偷竊取生蠔

2021-12-29 11:35
伊莉莎白二世女王（右起）對於孫子哈利、孫媳梅根也無力管控。（路透資料照片）

不敢廢哈利皇室頭銜 女王、查爾斯、威廉有苦難言？

2021-12-27 13:19
凱特早被各方視為未來英國王后，備受禮遇與尊重。（路透資料照片）

凱特的王后夢出現程咬金？心機婆婆搶先得到女王提拔

2022-01-01 08:27

超人氣

更多 >
紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警
迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結
Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部