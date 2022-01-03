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西安封城12天：社會面清零 是防疫妙計？數字作弊？

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

多國醫療瀕潰 澳洲急聘海外醫護、英患者苦等40小時

編譯中心／綜合2日電
新冠疫情升溫導致英國、澳洲出現醫院人手短缺。圖為澳洲醫護醫治新冠肺炎患者。（路透資料照片）
新冠疫情升溫導致英國、澳洲出現醫院人手短缺。圖為澳洲醫護醫治新冠肺炎患者。（路透資料照片）

法國新冠疫情持續升溫，當局規定6歲以上者搭大眾交通工具需戴口罩，英格蘭中學生返校也必須戴口罩；阿姆斯特丹2日有數千民眾抗議封城措施及疫苗注射，遭鎮暴警察強力驅散。新冠疫情升溫也導致多地出現醫院人手短缺，澳洲英國都深受影響。

澳洲確診和住院人數持續增加，新省1日住院患者升至901人，較聖誕節的388人增加逾一倍。該國2日新增超過3萬2200例確診。澳洲新南威爾斯省目前有超過2000名醫護需隔離，有醫院要求醫護停止休假來輪班，還有醫院打算從海外招聘人手填補空缺，政府還計畫豁免被列為密切接觸者的醫護隔離。

而英國在除夕夜當天，有逾11萬名國家醫療服務（NHS）員工缺勤，占總人數10%，當局預計若情況持續惡化，可能會有多達25%醫護無法上工。人手短缺導致患者等候治療時間延長，其中北安普敦有病人在急症室輪候超過40小時，多間醫院取消非緊急醫療服務。此外，救護車接報到場時間也受影響，倫敦救護車服務表示，近日平均每天收到6500個求助電話，較一般繁忙日子增加1000個，救護車抵達時間從原來的18分鐘增至接近1小時。 

英國救護車接報到場時間大受影響，嚴重個案要等近1小時。（路透資料照片）
英國救護車接報到場時間大受影響，嚴重個案要等近1小時。（路透資料照片）

為遏止新增病例，英國教育大臣查哈威2日說，聖誕節假期下周結束後，英格蘭中學生返回學校時需戴上口罩。英格蘭是英國4個地區中唯一先前未建議在課堂上戴上口罩的地區。

法國單日新增病例屢創新高，政府1日頒布法令，規定6歲以上兒童搭乘大眾交通工具時將必須戴上口罩。

日本主要城市疫情有升溫跡象，東京都2日時隔近3個月單日新增再逾80例，京都府一口氣出現13例Omicron確診。至於1日爆增235例的駐沖繩美軍相關人士部分，2日再新增70例確診。美軍相關人士至今累計病例數3683例。

另一方面，在歐洲確診數飆升之際，荷蘭首都阿姆斯特丹今天有數千群眾聚集，抗議當局防疫措施。荷蘭去年12月19日進入封鎖狀態，政府下令關閉除必要商店外的所有店面，以及餐廳、理髮廳、健身房、博物館和其他公共場所，並至少持續到1月14日。2日有大批沒戴口罩的抗議民眾違規集會。

阿姆斯特丹數千民眾2日上街抗議防疫措施，與手持警棍和盾牌的警方爆發衝突。（美聯社...
阿姆斯特丹數千民眾2日上街抗議防疫措施，與手持警棍和盾牌的警方爆發衝突。（美聯社）

阿姆斯特丹市長哈賽瑪發布緊急條例，授權警方清空博物館廣場。配有警棍和防暴盾牌的鎮暴警察到場驅散民眾，現場爆發警民衝突，4名員警受傷，至少30人被補。

口罩 英國 澳洲

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