歐洲累計確診破1億例占全球1/3 法國1000萬例全球第6多

法國連續第4天單日新增超過20萬例，圖為一對情侶元旦在香榭麗舍大街親吻。（Getty Images）

全球在新冠病毒疫情 中跨年，各地活動縮水或取消。中央社報導，法新社統計今天顯示，自疫情爆發以來，歐洲地區累計新冠確診病例已突破1億例，占全球病例逾1/3；法國連續第4天新增確診超過20萬例；英格蘭新增16萬2572人染疫，創新高；印度新年第一天就新增2萬2775例；澳洲 單日確診也創高。研究顯示Omicron輕症多，與不太侵入肺部有關。

歐洲最近幾個月再度變成疫情震央，正與Omicron變異株搏鬥，光是過去一周就新增超過490萬例，52個國家和領地中有17個創下新高紀錄。全球疫情最嚴重的丹麥，每10萬人有2045人染疫，其次是賽普勒斯1969人以及愛爾蘭1964人。

法國今天累計確診達1019萬1926例，成為染疫人數突破1000萬大關的全球第6個國家。法國今日新增21萬9126人確診，是歷來第2高，也是連續第4天新增染疫人數超過20萬例。法國在過去一周新增超過100萬例，相當於自疫情爆發以來累計通報確診的10%。

英國 官方資料顯示，英格蘭今天新增16萬2572人確診，創單日新高。最新數據也顯示，英格蘭地區今天新增154人不治，較前一天的178死減少。另據英國國家統計局數據顯示，在上月17日至23日的一周內，全國有近230萬人染疫，英格蘭地區的感染率為每25人有1人確診。染疫人數持續上升，加上愈來愈多醫護人員因染疫或隔離無法工作，導致醫院人手短缺，令國家醫療服務（NHS）人手短缺問題進一步惡化。

英格蘭1日通報新增16萬2572人染疫，創單日新高。圖為英格蘭西北部曼徹斯特民眾等著進入可容納1萬人的Depot Mayfield俱樂部歡度跨年。（Getty Images）

另一方面，澳洲的疫情集中在東部數省，正逐漸擴散。路透報導，2022年頭一天，包含昆士蘭省、塔斯馬尼亞省和澳洲首都特區在內的病例，今天創下3萬3161例紀錄；而這個數字還未計入南澳省、西澳省和北領地的資料。澳洲衛生機關的數據顯示，澳洲人口最多的兩個省新南威爾斯省與維多利亞省，今天分別新增2萬2577例和7442例。

澳洲2022年將「與疫情共存」，1日再創單日確診人數紀錄，共3萬5327例。圖為遊客去年12月31日聚集澳洲雪梨歌劇院外。（歐新社）

日本主要城市疫情有逐漸升溫跡象，東京都連續兩天單日新增逾70例，沖繩縣單日新增52例，駐沖繩美軍基地更以235例創單日新高紀錄。