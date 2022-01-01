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東歐新冠病歿數 突破百萬人

編譯中心／綜合31日電
東歐染疫病歿數已破100萬大關。圖為波蘭的一間醫院。(路透)
東歐染疫病歿數已破100萬大關。圖為波蘭的一間醫院。(路透)

與西歐相比，東歐目前感染新冠Omicron變異株的病例相對為少，但路透統計，東歐的病歿數已破百萬大關，通報單日最高染疫病歿數的五個歐洲國家中，有三個位於東歐，即俄羅斯、波蘭和烏克蘭。

東歐人口占歐洲39%，卻通報了歐洲染疫死亡病例的一半以上。東歐染疫身亡人數已超過104萬例，全歐則逾187萬例。而英國12月31日新增18萬9846起確診病例，續創新高紀錄。

此外，根據俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）的數據，俄國超車巴西，成為全世界染疫病歿數第二高的國家，僅次於美國。

Omicron變異株迅速傳播，西歐國家單日確診數已破紀錄，東歐目前檢測到的Omicron病例數相對為少。波蘭家庭醫學學院（College of Family Physicians in Poland）發言人蘇科斯基（Michal Sutkowski）說：「不幸的是，Omicron正在接近。它遲早會來的…屆時死亡人數恐怕會大幅增加。」

為遏止Omicron傳播，多地政府近日紛紛收緊新冠疫苗通行證規定，其中法國計畫從1月中開始，只允許已完成接種的人士進入餐廳、戲院和體育館等公共場所，民眾不可再以陰性檢測證明代替。疫苗通行證的應用範圍稍後還會擴大至長途火車和國內航班。

希臘和捷克等歐洲國家早前也已頒布同類措施，義大利在冬季假期期間，也以疫苗通行證取代健康通行證。此外，義大利和德國已強制企業員工接種，拒絕遵從的員工可能面臨停薪停職，違規的僱主和僱員均會被罰款。

紐西蘭政府也規定民眾在進入公共場所時，須出示疫苗通行證。

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