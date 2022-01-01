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Omicron襲全球 南非稱高峰已過結束宵禁

編譯中心／綜合1日電
最早爆發疫情的國家之一南非宣布結束宵禁，當局表示第四波疫情或已過高峰。（歐新社）
最早爆發疫情的國家之一南非宣布結束宵禁，當局表示第四波疫情或已過高峰。（歐新社）

全球過去七天日均新冠確診破100萬，各國跨年盛事連續第兩年遭疫情攪局而喊卡。然而，最早爆發Omicron變異株的國家之一南非，去年12月30日卻宣布結束宵禁。對此，當局解釋，所有指標顯示該國由Omicron帶動的第四波疫情或已過高峰。

目前南非已連2周確診減少，降幅達30%來到每天新增不到1萬1500例。紐約時報報導，南非醫學研究委員會（SAMRC）人員阿布杜拉（Fareed Abdullah）說：「南非由Omicron變種帶動的第4波COVID-19疫情，從崛起、進入高峰到降溫，速度都快得讓人吃驚。僅4周疫情便達峰值，然後2周急劇下降。與其說這波Omicron是浪潮，還不如說是山洪暴發。」

有南非官員表示，這波Omicron疫情期間染疫病故人數增幅很小，甚至「微不足道」。但專家不排除，數字減少是因連假期間篩檢變少所致。

一些科學家已然拿南非的狀況預測其他地區。曾在美國疾病管制暨預防中心（CDC）任職的華盛頓大學流行病學家莫卡德（Ali Mokdad）說：「我們明年會有個艱難的元月，新增確診會持續飆高並達峰值，然後很快退燒。」

出現幾十種變異的Omicron是去年11月底首度於南非、波札那現蹤，很快就成為南非的流行株。牛津大學資料庫「數據看世界」（Our World In Data）顯示，Omicron在12月中以前就讓南非疫情飆升至平均每天新增2萬3000多例確診。

除了南非，澳洲、紐西蘭等國仍舉辦歡慶新年活動，北韓也放煙火迎接2022年。

紐西蘭第一大城奧克蘭（Auckland）本周放寬防疫限制，讓市民縱情歌舞。澳洲也決定敲響新年鐘聲，總理莫里森（Scott Morrison）希望民眾「享受今夜」。

神秘的北韓似乎也準備「逆勢」歡慶新年，在首都平壤的金日成廣場施放午夜煙火。

不過，北韓鄰國可就沒有那麼歡愉的節慶氛圍。南韓傳統的午夜敲鐘儀式連續第2年被取消；中國的西安市處於封城狀態，其他城市的新年活動也無法舉辦；日本首相岸田文雄在YouTube頻道敦促民眾在派對上戴口罩、限制參加人數；與此同時，東京著名的澀谷年末派對也喊卡。

東京著名的澀谷年末派對喊卡。圖為警察疏導聚集的民眾。(美聯社)
東京著名的澀谷年末派對喊卡。圖為警察疏導聚集的民眾。(美聯社)

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