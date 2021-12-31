法英確診飆高 俄65.8萬病歿 雪梨跨年照樣煙火秀

澳洲不畏確診人數增加，雪梨煙火秀將照常舉行，圖為2021年元旦雪梨煙火秀。(歐新社)

2021年即將結束，但新冠疫情 難斷絕。法國30日通報，過去24小時新增20萬6243例確診，連續兩天突破20萬大關；英國 增逾18萬9000宗確診再創單日新高，義大利 單日確診逾12.6萬例，俄羅斯逾65.8萬人染疫病歿，人數僅次美國；不過在迎接2022年的到來，澳洲即使確診病例大增，但雪梨跨年煙火秀將如期舉行。

路透社報導，法國12月初單日確診數字還不到5萬例，29日通報新增20萬8099起病例，創下紀錄新高。衛生部長維宏示警疫情「大浪潮」來襲。

英國30日新增18萬9213宗新冠病毒確診個案，打破前一日的紀錄，再創單日新高，再多332人死亡，包括在本月24日至29日期間離世病人的滯後數字。

義大利衛生部表示，義大利30日通報12萬6888例，比29日的9萬8030例高出許多；單日病故人數也從29日的148人增至156人。

自2020年2月疫情爆發以來，義大利累計已有13萬7247人死因與新冠有關，在歐洲僅次於英國排第2多，在全球則排第9多。目前為止，義大利累計通報598萬起確診病例。

根據俄羅斯國家統計單位數據與路透計算結果，俄國累計已逾65萬8000人感染新冠病故，超越巴西成為全球染疫病歿人數第2高的國家，僅次於美國。

路透計算結果也顯示，自2020年4月疫情開始後，至今年11月底為止，俄國的死亡人數比起2015至2019年的平均值，還要高出83萬5000多人。

一名與克里姆林宮關係緊密的消息人士說，當局預期1、2月會有新一波疫情，單日確診可能超過5萬例。

儘管雪梨所在的新南威爾斯州過去兩周新增確診病例超過5萬多人；但當局表示雪梨跨年煙火秀將照計畫進行，並且開放民眾到雪梨港灣一帶見證跨年盛況。

新南威爾斯州衛生廳長哈扎德26日表示，新型冠狀病毒變異株Omicron已廣泛傳播，且「預估幾乎新南威爾斯州每個人都會在某個時候感染Omicron」；州政府今後的抗疫重點將會是確保民眾完整接種新冠疫苗且施打追加劑。外界預期雪梨市政府不會像去年一樣取消跨年慶祝活動。

雪梨市長摩爾說，雪梨自疫情爆發以來撐到現在，值得舉辦一場大型派對。她相信「經歷了過去2年來的挑戰後，雪梨將會再次閃耀」。她說，雪梨將會替全世界迎接更美好的2022年到來。

為避免過多民眾同時擠在同一個地點，雪梨市政府在雪梨港周邊已規畫多個觀賞地點，每個地點也設定參觀人數上限。