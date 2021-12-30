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疫情大浪來襲…法國一天新增20萬確診 等於「每秒2人染疫」

編譯張佑生、林奇賢／綜合29日電
法國單日新增確診病例為20萬8000名，但法國巴黎一個遊樂場仍擠滿了人。(美聯社)
法國單日新增確診病例為20萬8000名，但法國巴黎一個遊樂場仍擠滿了人。(美聯社)

法國今天新增確診20萬8000例，再破紀錄，等於每秒有2人確診，衛生部長維宏憂心忡忡，指出「疫情大浪來襲」。國民議會今天開始審查疫苗通行證法案，預計1月中上路。

維宏出席今天委員會聽證時談到新增病例，指出，「這等同於過去24小時內，每秒鐘都有2位法國人檢測出陽性。我們從未見過此情形……10%的法國人口都是接觸確診者」。

對於單日確診再飆新高，法國衛生部長維宏憂心忡忡。(美聯社)
對於單日確診再飆新高，法國衛生部長維宏憂心忡忡。(美聯社)

維宏也表示，法國目前仍有500萬人未接種，並向議員疾呼強制施打疫苗的必要性。

法國當局早前宣布要以「疫苗通行證」取代「健康通行證」，草案今天送進國民議會。政府加緊腳步，計畫明年1月5日將草案送交參議院，希望在15日上路，要求參與休閒活動、進餐廳、酒吧、使用大眾運輸，都須出示疫苗通行證。

此外，當局12月初下令約1600間夜店關閉4周，以避免Omicron病例擴散；政府今天表示，延長夜店關閉時間。

英國新增18萬3037例確診，再次刷新紀錄，比昨天多出逾5萬3000例。衛生官員說，目前社區感染有90%是Omicron引起。染疫住院人數也急遽增加，根據官方數據，英格蘭29日有1萬462人感染住院，比前一天多916例，其中771人重症。

而在波蘭，衛生部副部長卡拉斯卡表示今天新增794例染疫死亡，創下第4波疫情新高紀錄，他還說，其中超過75%未接種疫苗。波蘭同日新增1萬5571例確診，比1周前少了13%。

亞洲方面，日本29日新增502例確診，是自10月16日以來最高；其中機場檢出的境外移入確診病例103人，是歷來最高。東京都單日新增76例，比前一周多了36例，是自10月13日以來最高。日相岸田文雄29日發表談話，呼籲民眾在年底假期時避免「三密」，即密閉空間、密集人潮及密切接觸，不忘勤洗手及戴口罩。

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