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美媒看衰亞洲：嚴格入境檢疫 仍躲不過Omicron擴散

編譯張佑生、林奇賢／綜合29日電
南韓首爾街頭臨時的新冠篩檢站，民眾排隊接受篩檢。（美聯社）
南韓首爾街頭臨時的新冠篩檢站，民眾排隊接受篩檢。（美聯社）

正當Omicron變異株肆虐全球各地之際，亞洲大體上似乎壓制住疫情。不過，美聯社指出，亞洲疫情再起恐怕終究無法避免。

秋天放寬入境與防疫措施的國家，像是日本、南韓與泰國，迅速恢復嚴格的檢疫措施和戴口罩的規定，但病例仍在上升；專家說，未來幾個月將是關鍵。日本政府首席防疫顧問尾身茂表示：「一旦疫情增溫，擴散速度將會非常快」。

目前，泰國有逾700例Omicron確診，南韓破500例，日本破200例。

菲律賓只傳出四例，但是做為亞洲最大的天主教國家，聖誕節出現大量群聚。戴口罩已相當普遍的台灣，已開始施打莫德納當作加強針，並呼籲民眾盡速接種第三劑新冠疫苗，為明年1月底的農曆新年返鄉人潮做準備。

南韓雖升高防疫措施，規定群聚最多只能四人，餐廳晚間9時就得打烊，但專家認為Omicron入侵只是時間問題，「Omicron的傳播率這麼高，顯然早晚會成為南韓新冠疫情的主流」。

另一方面，印度在年初的疫情大爆發後生活已逐漸回歸常態，但Omicron再度引發恐懼，現已累計700多例。有印度專家認為，許多國家確診大增，原因是出現新的變異株「Delmicron」。

當地多家媒體引述馬哈拉什特拉邦防疫專家小組成員Shashank Joshi的話，將Delta和Omicron兩種變異株疫情合稱為「Delmicron」，在歐美地區導致確診病例如小海嘯般增加。當時報導引發全球恐慌，以為出現新的病毒株；不過許多公衛專家趕緊出面闢謠，並建議民眾靜待世衛或美國疾病防治中心（CDC）等有公信力機構的說法。

疫情 Omicron 防疫

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