義大利知名「反疫苗男」染疫 22天後不治身亡

義大利一名狂熱「反疫苗者」因定期在受歡迎的廣播節目中發言而獲得一定知名度，不過諷刺的是，近日傳出該男子因感染新冠肺炎而喪命。(取材自推特)

義大利 一名狂熱「反疫苗 者」因定期在受歡迎的廣播節目中發言而獲得一定知名度，不過諷刺的是，近日傳出該男子因感染新冠肺炎 而喪命。

「每日郵報」報導，現年61歲的技工布拉迪（Maurizio Buratti）在染疫前時常參與反新冠病毒抗議活動，更強烈反對強制義大利工人接種疫苗或出示新冠病毒抗體證明等政策。此外，布拉迪也提倡反猶太陰謀論，直到生命最後一刻仍反對接種疫苗，並一再否認新冠肺炎的存在。

布拉迪過去10年經常打電話至義大利廣播節目「Zanzara」發表自己的瘋狂言論，最初他因反對大型製藥公司和猶太遊說團體而導致失去工作，後來布拉迪將炮火轉向新冠肺炎。

據悉，布拉迪染疫後在入院前幾天感到不適且發高燒達38度，還故意不戴口罩去超市、吹噓自己是「瘟疫傳播者」，他還強調自己無視公共衛生建議是在「捍衛憲法」、並拒絕接受篩檢。

布拉迪還在廣播上吹噓自己得病，節目主持人和粉絲當時建議他去治療，雖然布拉迪勉強接受，但他仍固執地表示「我不會去家鄉的醫院，因為『那裡有共產黨人，我不相信他們』」。當布拉迪最後一次出現在廣播節目時，他透露自己將離開義大利並前往南韓或土耳其尋求庇護、以避免被迫接種疫苗。

最終布拉迪在27日去世。據悉，他死前在重症病房接受22天的插管治療。「Zanzara」的主持人帕倫佐（Davide Parenzo）聽聞消息後也表示「希望無論你（布拉迪）身在何處都能安息，我只希望你的悲慘故事能成為所有那些仍在懷疑疫苗功效的人的教訓」。