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澳洲2周確診5萬人 雪梨跨年煙火秀如期舉行

中央社／雪梨30日電
雪梨民眾排隊檢測。（歐新社）
雪梨民眾排隊檢測。（歐新社）

儘管雪梨所在的新南威爾斯州過去兩周新增確診病例超過5萬多人；但當局表示雪梨跨年煙火秀將照計畫進行，並且開放民眾到雪梨港灣一帶見證跨年盛況。

新南威爾斯州（NSW）衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）26日表示，新型冠狀病毒變異株Omicron已廣泛傳播，且「預估幾乎新南威爾斯州每個人都會在某個時候感染Omicron」；州政府今後的抗疫重點將會是確保民眾完整接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗且施打追加劑。外界預期雪梨市政府不會像去年一樣取消跨年慶祝活動。

雪梨市長摩爾（Clover Moore）說，雪梨自疫情爆發以來撐到現在，值得舉辦一場大型派對。她相信「經歷了過去2年來的挑戰後，雪梨將會再次閃耀」。她說，雪梨將會替全世界迎接更美好的2022年到來。

為避免過多民眾同時擠在同一個地點，雪梨市政府在雪梨港周邊已規劃多個觀賞地點，每個地點也設定參觀人數上限。

雪梨市政府表示，31日當晚9時將推出第一場煙火秀──由澳洲第一民族（First Nations）藝術家道格拉斯（Blak Douglas）策劃。現場會配合嬉哈配樂，以及以原住民族舞者、鯨魚和鰻魚圖騰為主題的燈光投影秀。

在跨年倒數後，壓軸的第二場煙火秀將隨即展開。

今次適逢雪梨跨年煙火秀踏入25年周年，製作單位佛蒂國際煙火公司（Foti International Fireworks）將推出仿如霓虹燈、旋轉警示燈及旋風燈光等全新煙火視覺效果，以營造歡愉及對未來充滿希望的氣氛。

雪梨市政府表示，預計將有2萬5000枚煙火特效、還有9000枚「禮花彈」（aerial shells），以及超過8萬個爆破特效，將在雪梨歌劇院周圍施放。

另外雪梨港還將有5艘大型平底船，一共裝上9000個煙火發射器；還有雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）上，將分別在178處裝上6000個發射器，準備施放多種顏色的煙火，以便讓雪梨港灣大橋「隨著顏色起舞」。

澳洲新聞網站（news.com.au）28日報導，預料雪梨31日會是晴天。

根據新南威爾斯州衛生廳公布的數據，截至27日晚上8時為止，新南威爾斯州24小時內新增COVID-19確診病例6062例，而兩星期內新增確診病例超過5萬5704人。新州16歲以上民眾施打完第二劑的比率，高達93.5%。

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