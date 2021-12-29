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歐洲多國確診新高：法國增17萬例 英國跨年防疫不升級

編譯徐榆涵／綜合28日電
法國疫情持續升溫，政府宣布再收緊防疫措施。（美聯社）
法國疫情持續升溫，政府宣布再收緊防疫措施。（美聯社）

Omicron變異株席捲歐洲，英國、法國、義大利、葡萄牙、賽普勒斯和希臘等國單日新增確診數創新高，並成為瑞士和荷蘭主流病毒株。法國下令增加居家辦公時間，希臘下月3日至16日將收緊防疫規定，包括要求民眾佩戴高防護能力的口罩，但英國新年前防疫不升級。

法國28日新增17萬9807例，刷新25日創下的10萬4611例。法國總理卡斯特克斯27日表示，政府將下令企業儘可能讓員工一周至少3天居家辦公。Omicron來勢洶洶，讓醫院再度面臨不堪負荷的威脅；當局表示將進一步收緊防疫措施，但不會在跨年夜實施宵禁，學校也將依照計畫於明年1月初恢復開放。

英國英格蘭28日新增12萬9471例，刷新紀錄，但病例還不包括蘇格蘭和北愛的病例。儘管如此，英國衛生大臣賈維德27日仍表示，2021年結束前防疫不會再升級。路透報導，蘇格蘭、威爾斯、北愛都實施新的因應措施，但英相強生堅持不跟進，因為防疫升級會得不到同黨同僚的支持。

衛報報導，英格蘭單日新冠確診數在聖誕節當天達到11萬3628例的新高，另外還有1...
衛報報導，英格蘭單日新冠確診數在聖誕節當天達到11萬3628例的新高，另外還有1281人住院，這是自2月中旬以來新高。（Getty Images）

希臘27日新增破紀錄的9284例，衛生部長宣布下月3日至16日收緊防疫規定，包括要求民眾佩到超市、乘搭公共交通工具、或前往多人聚集的地方，都須配戴FFP2或KN95等高防護力口罩，或用兩個外科手術口罩代替。此外，提供飲食及娛樂場所不得營業至超過午夜12時，店內每桌人數上限6人；體育場所只可接待可容納人數的10%或最多1000人。

圖為丹麥民眾排隊接受快篩。（Getty Images）
圖為丹麥民眾排隊接受快篩。（Getty Images）

Omicron已讓歐洲成為確診與死亡的全球熱點；丹麥成為全世界染疫率最高的國家，每10萬人中有1612人確診。Omicron出現前，丹麥與另一個北歐國家冰島的感染率皆位居歐洲國家最低之列，如今兩國單日確診卻創下新高。在鄰國挪威，Omicron也成為首都奧斯陸（Oslo）的主要流行病毒株。

衛報報導，英格蘭單日新冠確診數在聖誕節當天達到11萬3628例的新高，另外還有1...
衛報報導，英格蘭單日新冠確診數在聖誕節當天達到11萬3628例的新高，另外還有1281人住院，這是自2月中旬以來新高。（Getty Images）

德國疫情則出現緩和，但東部多個城鎮27日出現大規模示威，抗議聯邦政府準備實施的疫苗接種令和新的防疫限制；據報薩克森邦（Saxony）至少10名員警受傷。

紐約時報數據庫顯示，德國上周每天的新增確診平均為2萬7701例，較兩周前減少46%；單日染疫病故也減少42%。自疫情去年初大流行以來，德國已累計702萬8398例確診、11萬542人病故。

防疫 Omicron 英國

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