澳洲一天兩紀錄 單日確診破萬例、1人染Omicron死亡

澳洲民眾27日在墨爾本市政廳外排隊等候新冠病毒檢測。（歐新社）

Omicron 變異株肆虐全球，澳洲 多數地區Omicron猖獗，單日確診數首破1萬大關；法國擬強化防疫措施；印度首都德里Omicron確診病例躍居全印度之冠，27日累計達142例，德里地方政府宣布實施宵禁，以抑制病毒擴散速度。

Omicron導致澳洲27日澳洲近1萬200例確診，新南威爾斯省有6324例，占其中大部分，維多利亞省則新增次多的1999例，新省並出現第一個Omicron死亡病例。當局並沒有祭出新限制措施，但部分地區恢復掃QR code、室內戴口罩等的命令。澳洲首例Omicron死亡個案是一名80歲男性，有慢性病史；澳洲廣播公司報導，這名患者已接種兩劑疫苗。當局表示，患者是在養老院染疫，在雪梨一家醫院病逝。

印度首都德里Omicron確診病例躍居全印度之冠，27日累計達142例，德里地方政府宣布實施宵禁，以抑制病毒擴散速度。

新加坡截至25日發現546個Omicron病例，新冠疫苗覆蓋率近9成，衛生部表示，迄今新加坡未出現Omicron重症，可能跟大多數個案已完整接種且確診者年齡層較低有關。因此當局宣布，明年2月起，接種疫苗將成為批准外籍人士申請工作證、長期准證及永久居民身分的必要條件；更新現有工作證也必須完整接種。另外衛生部表示，自明年1月15日起，未接種疫苗的員工將不能返回工作場所辦公。

日本 ：近2/3民眾滿意岸田防疫

另據日媒報導，近2/3的選民對於岸田文雄政府的施政感到滿意，選民讚許政府的防疫措施，包括暫停外籍人士入境約一個月。日本經濟新聞指出，岸田文雄內閣施政滿意度攀升至65%，比上個月調查時增加了4個百分點。有61%受訪者對岸田的防疫措施給予正面評價，是該報2020年2月起針對政府施政民調中評價最高的一次。

岸田文雄在11月底宣布，日本將暫時禁止外國人入境約1個月的時間。上周又把措施延長到新年假期結束。最近幾周，日本每天都有數百件的新增確診，但已遠低於8月高峰期每天超過2萬人染疫的情況。日本東京今天新增確診35例，比上周一多了24例；為因應民眾對變異株Omicron的憂慮，東京的免費檢驗站擴增到約180處。