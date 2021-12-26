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研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

分析倫敦病例 研究：有感冒症狀者半數染COVID

中央社／倫敦26日綜合外電報導
英國Omicron變異株個案激增，負責疫情追蹤應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」的科學家表示，倫敦出現流鼻涕等類似感冒症狀的人，有一半實際上染了COVID-19。歐新社
英國Omicron變異株個案激增，負責疫情追蹤應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」的科學家表示，倫敦出現流鼻涕等類似感冒症狀的人，有一半實際上染了COVID-19。歐新社

英國Omicron變異株個案激增，負責疫情追蹤應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」的科學家表示，倫敦出現流鼻涕等類似感冒症狀的人，有一半實際上染了COVID-19。

英國衛報報導，ZOE有限公司（ZOE Ltd）共同創辦人兼首席研究員史派克特（Tim Spector）告訴英國廣播公司第4台（BBC Radio 4）節目「今日」（Today），染上Omicron的大部分症狀與普通感冒相同。

根據ZOE研究針對倫敦確診個案的最新分析，「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study）用戶通報的最常見症狀是流鼻涕、頭痛、疲勞、打噴嚏和喉嚨痛。

根據ZOE的分析，通報有類似感冒症狀的人，半數接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢測時呈陽性，感染Delta或Omicron變異株通報的症狀沒有明顯差異。

但僅有一半的染疫ZOE應用程式用戶也回報了「發燒、咳嗽、嗅覺或味覺喪失這3個（COVID-19的）典型症狀」。

史派克特呼籲，不僅是出現COVID-19典型症狀者，有感冒症狀的人也要進行篩檢。

在23日舉行的一場會議中，ZOE的分析得到英國緊急情況科學顧問小組（SAGE）的支持。緊急情況科學顧問小組表示，有「初步證據」表明，染上Omicron伴隨的症狀發生變化，因為味覺或嗅覺喪失的通報似乎不再那麼頻繁。

史派克特並說：「我們需要緊急修改（政府的）公開訊息以挽救生命，因為現在有一半有類似感冒症狀的人患有COVID-19。」

英國 Omicron 檢測

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