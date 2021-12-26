全球確診數1周飆18% 歐洲病例最多 法首度單日逾10萬例

繼日本大阪及東京（圖）先後出現疑似Omicron變異株社區傳播後，京都府與福岡縣25日也分別確認轄內Omicron患者皆無海外旅遊史，同樣疑為社區傳播。（美聯社）

全世界的新冠確診案例數在最近一周暴增近20%，絕大多數地區的疫情 傳播速度都有加快趨勢，其中以歐洲為最。法國25日通報新增10萬4611人確診，新增確診首度突破10萬例；義大利 新增5萬4762例，連續第3天創新高。

中央社引述法新社數據庫統計，截至23日為止的一周，全球平均單日新增確診數成長18%，達到74萬9000多例。這已是連續第10周呈現上升趨勢。其中百分比增幅最大的地區為大洋洲，攀升超過2倍。亞洲與中東地區的疫情則有降溫趨勢，新增確診案例分別減少13%與12%。

在最早發現高傳染力Omicron 變異病毒株的非洲，衣索比亞新增確診數飆升7倍，肯亞暴增483%，尚比亞攀升370%，莫三比克增長155%，波札那增加142%。

美國依舊是全世界每日新增確診案例數最高的國家，平均單日18萬4834例，一周成長了51%。其次是英國的9萬6010例，增加54%；法國6萬1274例，上升21%。美國同時是單日新增病歿人數最高的國家，平均達到每日1498人。

以區域而言，歐洲目前新增確診案例件數最多，過去一周有超過300萬例，占全世界的58%。

而到了這周，歐洲疫情依然嚴峻，法國25日新增10萬4611人確診、84人病故。法國總統馬克宏預定27日與政府重要成員舉行視訊會議，研商新防疫措施。當局正打算把健康通行證的完整接種定義提高至「施打追加劑」。

義大利25日新增5萬4762人確診、144例死亡，數據雙雙增加，住院病患也增加80人。葡萄牙的主要流行病毒株已由Omicron變異株取代，占22日確診病例的61.5%；該國24日新增10死和1萬0016例確診，數據稍降。葡萄牙有著全球數一數二高的疫苗覆蓋率，如今開始開放5歲以上孩童接種。

亞洲方面，日本東京都政府面對轄內出現首例Omicron社區傳播病例，25日開始啟用12處篩檢站，大規模免費為有意願的民眾進行病毒篩檢。而繼大阪、東京出現病例後，京都與福岡25日也出現疑似Omicron社區傳播病例。

為盡快找出Omicron感染者，南韓則研發新型PCR檢測試劑，聲稱可將檢測時間從3到5天大幅縮短成3到4小時，也是全球第一劑可辨別出5種新冠病毒的PCR試劑。據官方消息，預計在29日前將試劑發放至各地方政府，30日起使用。