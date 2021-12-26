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Omicron攪亂聖誕 以色列鎖國讓「聖地」伯利恆好冷清

編譯中心／綜合25日電
疫情陰霾已連續兩年壟罩，24日在伯利恆的馬槽廣場慶祝平安夜人數不如往常。（Getty Images）
疫情陰霾已連續兩年壟罩，24日在伯利恆的馬槽廣場慶祝平安夜人數不如往常。（Getty Images）

新冠變異株Omicron上月出現，讓全球數十億人再度於疫情中迎接聖誕節，各地慶祝活動也縮水。巴勒斯坦城市伯利恆的馬槽廣場慶祝平安夜人數不如以往，比利時限制外出聚會；澳洲雖開放跨州旅行，但過節前夕病例飆升，讓民眾心情蒙上陰影。

伯利恆位於以色列占領的約旦河西岸，被基督徒視為耶穌誕生之地，以往是聖誕慶祝活動的焦點，街道和飯店會聚滿大批人潮。但以色列為了防堵Omicron而實施邊境管制，伯利恆也受影響。去年在疫情影響下，伯利恆只有虛擬樹燈和少數童軍遊行。今年慶祝活動比去年熱鬧些，仍遠不及往年規模，平安夜子夜彌撒前的慶祝活動受限，只有受邀的一小群人能參加。

在歐洲，各國政府陸續重新實施安全措施，比利時官方估計26日後每天染Omicron患者恐將逾5000例，因此關閉室內聖誕市集、電影院等防疫措施，民眾外出慶祝受限；荷蘭回到封鎖狀態；西班牙和義大利強制要求在戶外戴口罩。但不出門也有煩惱，因天然氣價格飆漲電費大增，新型冠狀病毒變異株擴散加上能源貧困加劇，今年聖誕節格外悶。

比利時宣布關閉室內聖誕市集、電影院等防疫措施。（美聯社）
比利時宣布關閉室內聖誕市集、電影院等防疫措施。（美聯社）

儘管如此，世界上許多其他地方要辦聖誕聚會比去年容易。多數澳洲人兩年來首次獲准在聖誕假期間跨州旅行，由於澳洲16歲以上人口約91%已完整接種2劑疫苗，總理莫里森表示「已沒有封城必要」。不過，澳洲人口兩大省25日確診病例激增，新南威爾斯單日新增病例首度破6000例，維多利亞單日新增2108例確診和6例死亡，令聖誕節慶氣氛蒙上陰影。

澳洲 聖誕節 Omicron

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