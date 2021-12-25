英法確診飆高照樣過聖誕 巴黎人潮擠爆、市集滿是觀光客

英國國家統計局估計，倫敦可能每10人就有1人確診。圖為倫敦國王十字車站平安夜景象。（路透）

Omicron 來勢洶洶，英法兩國單日確診數再創新高，巴黎街頭人潮依舊熱絡；新加坡 單日增82人染Omicron，包括17起本土案例；東京也出現Omicron社區感染，患者是診所醫師。

英國24日公布，單日新增12萬2186例確診，較前一天高出2000多例，創新高。當局同日公布的一份統計報告指出，截至19日，首都倫敦可能每10人中就有1人感染。不過，當局22日宣布英格蘭地區的自我隔離期自10天減少到僅需7天；且由於聖誕假期，要到27日才會更新疫情最新數據。

法國24日則新增9萬4124例確診，連續兩天創新高紀錄。然而和飆高的確診人數與緊張疫情相反，巴黎街道瀰漫著假期的喜悅，商家目前照常營業，聖誕市集也有不少法國各地民眾與歐洲觀光客，氣氛活絡。

巴黎市中心的「巴黎大堂」為當地人的購物首選，人潮湧動，中庭架起一棵3層樓高的聖誕樹，燦爛耀眼。此外，為消化希望在返鄉前測試病毒的民眾，巴黎市政府在人流處搭起棚屋，設置臨時快速抗原檢測 站，15分鐘便可由手機或電子信箱收到報告。

亞洲方面，新加坡24日起改變案例計算方式後，單日大增82人確定感染Omicron，包括17起本土案例及65起境外移入。同日共新增265人確診。

當局也決定限縮「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）入境旅客的人數，暫停銷售12月23日至2022年1月20日期間入境新加坡的VTL航班機票及巴士車票。已購票的旅客則不受影響。使用VTL進入新加坡的旅客在入境後免隔離，僅需檢測。星媒報導，新加坡最近發現的Omicron案例很大一部分是VTL旅客。

在日本，繼大阪與京都後，東京24日也出現首例Omicron社區確診病例。病患是一名診所醫師，沒有海外旅遊史、傳染途徑不明，判斷為東京都內首例社區傳播病例。東京另新增3例Omicron確診，皆自外國返回日本，其中兩人是跟先前已確診者搭乘同班飛機的密切接觸者。