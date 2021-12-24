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新加坡大增82人染Omicron 包括17起本土案例

中央社／新加坡24日專電
新加坡改變案例計算方式，在新的歸類方式下，單日大增82人確定感染Omicron，包括17起本土案例及65起境外移入。路透
新加坡改變案例計算方式，在新的歸類方式下，單日大增82人確定感染Omicron，包括17起本土案例及65起境外移入。路透

Omicron變異株蔓延全球多國，新加坡今天起改變案例計算方式，在新的歸類方式下，單日大增82人確定感染Omicron，包括17起本土案例及65起境外移入。

新加坡衛生部晚間在網站更新疫情資訊，最新數據指出，星國今天新增265人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），其中79人為境外移入；全國至今累計確診案例為27萬7307起；病故人數維持820人。

此外，衛生部表示，即日起只要個案檢測不到S基因靶標（S-gene target failure, SGTF），就被歸類為確診感染Omicron，不需進行額外的全基因定序。

新加坡先前對初步驗出感染Omicron的案例都會進行全基因定序，以進一步確認。衛生部說，依據當地經驗，若個案檢測不到S基因靶標，「感染Omicron的可能性就很高」。

衛生部指出，由於案例歸類方式的改變，一些原本在等待全基因定序的個案直接被列入今天確診Omicron的案例，因此出現大量新增案例。今天新增82人確定感染Omicron，包括17起本土案例、65起境外移入。

衛生部上次更新Omicron案例是在21日，當時新加坡已累計發現71人確定感染Omicron，包括65起境外移入、6起本土案例。

隨著近期境外移入案例呈上升趨勢，新加坡也決定限縮「疫苗接種者旅遊通道」（VTL）入境旅客的人數，暫停銷售12月23日至2022年1月20日期間入境新加坡的VTL航班機票及巴士車票。已購票的旅客則不受影響。

使用VTL進入新加坡的旅客在入境後免隔離，僅需檢測。星媒報導，新加坡最近發現的Omicron案例很大一部分是VTL旅客。

此外，新加坡日前疑似出現Omicron群聚感染，衛生部表示，當地1家健身房出現3人確診，其中2人初步驗出染上Omicron。

Omicron 新加坡 檢測

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