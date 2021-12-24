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Omicron變種病毒影響 聖誕夜全球2000航班取消

日批准默克新冠口服藥 年底前將獲20萬人份莫納皮拉韋

編譯陳韋廷／報導
日本24日批准默克藥廠的新冠口服藥「莫納皮拉韋」。路透
日本24日批准默克藥廠的新冠口服藥「莫納皮拉韋」。路透

日本NHK報導，日本厚生勞動省藥品和食品衛生委員會24日批准美國藥廠默克（Merck）治療新冠肺炎新藥「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）。

日本厚勞省已經跟默克達成協議，今年底前將獲得20萬人份的供應。

中央社／東京24日綜合外電報導

日本厚生勞動省專家會議今天同意使用默沙東集團的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，厚勞省晚間將正式批准；預定下週起將配送到醫院與藥局等供患者服用。

日本放送協會（NHK）報導，厚勞省今天晚間將批准美國默沙東集團（Merck & Co）的抗病毒口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir），這將是日本核准的第一種COVID-19口服藥。

因莫納皮拉韋可供患者在家中自行服用，可望減輕醫療機構的負擔。

日本已簽約採購160萬人份，今年內將先到貨20萬人份，預計下週起將配送到醫院與藥局等供患者服用。

默沙東的臨床試驗顯示，莫納皮拉韋將可降低30%的重症化風險，上個月英國已率先批准使用，本月23日美國也批准緊急使用授權；不過法國認為莫納皮拉韋效果不如預期，取消5萬份訂單。

報導說，藥廠建議患者在出現症狀後5天內服用莫納皮拉韋，厚生勞動省為避免確診者與他人接觸，規劃確診者不需自行前往藥局領藥，將由醫院開立處方簽給離確診者住家最近的藥局，再由藥局透過電話或網路向患者說明服用方法，再由業者配送到住家。

日本 藥局 默沙東

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