Omicron肆虐 英法確診創新高 鼓勵民眾打加強劑

變種病毒Omicron持續在法國擴散。(美聯社)

在Omicron變異株助長下，英國 23日通報的新冠單日確診案例數再創紀錄新高，過去24小時一共記錄到約11萬9789起確診病例；法國23日確診約8萬8000例，創下疫情 開始以來的最高紀錄，同時病故人數也在攀升。

中央社引述法新社報導，英國22日通報新增10萬6122起COVID-19病例，是第一次超過10萬例。英國是歐洲疫情最嚴重的國家之一，染疫病故人數達14萬7720人。

國家統計局估算，在12月16日截止的當週，英國家庭中近140萬人感染新冠，是2020年初疫情開始以來的最高數字。與此同時，住院人數也在增加，不過速度比之前幾波疫情慢。

英國首相強生選擇不在聖誕節前，對英格蘭引進更嚴格的防疫 限制，而是聚焦在推動疫苗加強劑。目前英國已有逾3000萬人打過追加劑。

路透報導，法國衛生部資料也顯示，法國過去24小時又有179名染疫患者在醫院中過世；加護病房中的新冠病患來到3208人，比前一天增加61人。

法國總統馬克宏希望國內的COVID-19追加劑計畫，能有助抑制法國面臨的第5波疫情。他也想避免實施新的嚴格防疫限制。不過法國政府已表示，若國內疫情快速惡化，將考慮所有抗疫選項。