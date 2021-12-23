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Omicron襲捲全球 孕婦將面臨更高染疫風險

編譯易起宇／綜合外電
全球仍有大量孕婦尚未接種新冠疫苗，這將可能導致她們在面對Omicron病毒株時面臨更大染疫風險。 路透
全球仍有大量孕婦尚未接種新冠疫苗，這將可能導致她們在面對Omicron病毒株時面臨更大染疫風險。 路透

高傳染力的新型新冠變種病毒Omicron，正讓某個鮮少被人提及的族群面臨更大染疫風險，那就是孕婦。

彭博資訊報導，由於被排除在初期疫苗試驗的受試族群之外，加上許多假消息聲稱疫苗對胎兒有害，導致全球至今仍有大量孕婦不願接種疫苗。英國約有75%的孕婦尚未接種疫苗，而美國約有65%，在高傳染力的Omicron蔓延全球之際，孕婦是最有可能染疫並成為重症的族群。

據日前發布數據顯示，在今年5至10月間，英國至少已有17名孕婦和四名嬰兒死於新冠肺炎，而同一期間住進加護病房的孕婦患，有98%並未接種疫苗。此外，自7月以來，英國每五位接受葉克膜治療的新冠患者，就有一位是未接種疫苗的孕婦。

英國首席醫學顧問Chris Whitty於16日表示：「接種疫苗的孕婦人數低到令人沮喪，也因為如此，許多女性已受到嚴重傷害。懷孕期間的人體很脆弱，我們應該早點弄清楚這一點。」

有關歐洲各地孕婦接種疫苗的資訊仍相當稀少。雖然春、夏兩季的實際接種數據顯示，疫苗對孕婦既安全又有效，但仍難以消弭缺乏初期疫苗試驗數據所造成的猶豫。

至少已有一家藥廠嘗試為孕婦補齊試驗數據，輝瑞2月發起對孕婦的疫苗中期試驗。然而由於報名人數少，加上在已可取得疫苗狀況下對孕婦施打安慰劑的道德上的兩難，這項試驗在只收不到400名志願者（目標人數為4,000人）的情況下宣布中止。雖然輝瑞仍計劃公布試驗數據，但由於受試者人數低，很難期待會有什麼重要結論。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

疫苗 英國 輝瑞

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