疫情飆…法單日恐破10萬例 德聚會限10人 歐洲多國封城

截至21日，英國已有129人因感染Omicron住院治療，其中14人死亡。（新華社）

歐洲疫情持續惡化，德國 宣布，將在新年前收緊防疫限制，包括禁止10人以上的聚會等，以減緩變種病毒Omicron 蔓延。

德國總理蕭茲21日與16個聯邦州州長會談後說，現時並不是多人聚會的時候，Omicron將在幾周後，成為德國的主流病毒株，因此從本月28日起，將禁止10名已接種疫苗 人士聚會，未接種疫苗者最多只能與同家人以外的兩個人見面。

此外，大型活動包括足球賽事等將不開放觀眾入場，並呼籲限制酒吧和餐廳人數。另外，政府專家委員會建議，將接種疫苗加強劑的間隔時間，從原來的6個月縮短至3個月。

法國衛生部長維宏22日表示，由於Omicron來勢洶洶，估計年底前法國的每日新增確診病例將破10萬；他同時宣布，即日起法國將首次開放對5至11歲的孩童施打疫苗。

法國通報21日新增確診7萬3000例，過去7天的平均新增確診超過5萬4000例。維宏表示，患者感染Omicron的病例占法國新增確診數的20%，不過在首都巴黎地區則是高達35%。

德國、蘇格蘭、愛爾蘭與荷蘭等國家與地區已再度實施局部或全面封城，或是其他維持社交距離措施。英國首相強生則表示，聖誕節前不會對英格蘭頒布新的防疫管制，但他警告，之後可能有必要採取行動。

英國衛生部政務次長基根22日說，英國到21日為止已有129人因感染Omicron住院治療，其中14人死亡。

日本大阪府疑似出現Omicron社區傳播，日相岸田文雄22日表示，將從25日起開始配送20萬人份的口服藥到全國，以便下周起可以開始使用。

大阪府22日新增4例Omicron變異株確診病例，其中3例為一家人，無海外旅遊史也無法掌握感染途徑，有可能是日本首宗Omicron社區傳播。