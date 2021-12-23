搭機染Omicron風險 比Delta高2倍 「戴口罩勤洗手」

國際航空公司醫學顧問警告，隨著變種病毒Omicron現跡並漸漸成為主流變異株，搭乘飛機的旅客在旅途中染疫的風險是先前的兩到三倍。（美聯社）

在這歲末年初之際，各國民眾都準備搭機返鄉與家人過聖誕或新年，國際航空公司醫學顧問警告，隨著變種病毒Omicron 現跡並漸漸成為主流變異株，搭乘飛機的旅客在旅途中染疫的風險是先前的兩到三倍。

代表全球近300家航空公司的國際航空運輸協會（IATA）的專業醫學顧問鮑威爾（Powell）說，商務艙可能比位子相對密集的經濟艙更安全。他強調，旅客應該避免面對面接觸和觸摸機上常用東西的表面，並建議坐在彼此附近的人，盡量不要同時拿下口罩用餐。

由於飛機上的空調系統和電影院、辦公室的不一樣，飛機上的空氣組成有一半是新鮮空氣，另一半則是經過醫用等級的濾網再過濾後的空氣；因此機上的病毒傳播風險仍遠低於地面上人潮洶湧的地方，如購物中心等。所以，病毒是幾乎不可能透過空調所傳播的。

鮑威爾強調，只要避免直接觸碰餐桌、安全帶和椅背置物袋等並且勤洗手、戴口罩，就能夠在旅途中有效防止病毒傳播。但由於Omicron的傳染力比Delta強，因此也要假設機上旅客的感染風險是Delta的兩至三倍。

他指出，乘客能採取的最有效保護措施，就是完整接種疫苗 和追加劑。據目前狀況看來，Omicron變種病毒會讓人失去一劑疫苗的保護力，也就是說，二劑疫苗對Omicron的保護力約相當於一劑疫苗對Delta的保護力。因此，追加劑確實有助提供搭機乘客更完善的保護。

耶路撒冷一名護士為一名兒童注射了一劑COVID-19疫苗。由於Omicron變體傳播恐懼，以色列將批准第4劑covid-19疫苗。(歐新社)

影片來源：世界新聞網 一洲焦點