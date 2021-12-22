默克口服藥試驗結果不如預期 法國取消5萬份訂單

法國已經取消5萬份默克口服藥訂單。（路透）

法國衛生部長維宏今天表示，默克 集團（Merck & Co.）的COVID-19抗病毒藥物試驗數據令人失望，法國已經取消5萬份訂單，並希望能在明年1月底前收到輝瑞 的抗疫口服藥。

法國先前訂購5萬份默克集團與合作夥伴Ridgeback Biotherapeutics合力研發的口服藥「莫納皮拉韋」（molnupiravir）。維宏（Olivier Veran）說，取消訂單不會產生費用。

路透報導，法國是第一個公開宣布取消默克藥物訂單的國家。默克集團11月底公布數據，顯示默克藥物的防護效果比之前認為的低很多，在針對高風險群的臨床試驗上，住院率與死亡率僅降低約30%。

維宏告訴法國BFM電視台：「最新的研究數據不是很理想。」

默克集團發言人說，法國衛生當局本月稍早拒絕核准默克藥物，因此法國未依計畫採購。

默克表示，公司持續配合歐盟藥品管理局（EMA）審核藥物。默克已與超過30國簽下供應或販售藥物的合約，並已出貨給12國。

疫苗 是各國政府對抗COVID-19的主要武器，但在降低重症高風險群的死亡或住院率上，默克與美國輝瑞大藥廠（Pfizer）的實驗藥物仍有望改變局面。

輝瑞的COVID-19口服藥Paxlovid在預防高風險患者的住院與死亡上，有效性達近90%。

維宏說，法國已採購輝瑞藥物，但沒有說明數量。他還說：「法國準備在1月底前取得藥物。」但他也表示，目前尚未決定輝瑞藥物是否能作為非處方藥，讓民眾在藥局購得。