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加拿大外交部長染疫 魁北克確診飆新高

編譯中心╱綜合21日電
加拿大外交部長趙美蘭COVID-19快篩結果呈陽性反應。(美聯社)
加拿大外交部長趙美蘭COVID-19快篩結果呈陽性反應。(美聯社)

Omicron全球蔓延，紐西蘭延至明年2月底開放邊界；疫情嚴峻倫敦取消跨年，英相拒頒限制令稱再觀察；泰國暫停外國旅客免隔離的Test and Go計畫和沙盒計畫；加拿大外長趙美蘭染疫，魁北克省疫情惡化。

路透報導，42歲的趙美蘭10月才獲任命為加拿大外長，她曾於一周多前出席在英國利物浦舉行的七大工業國外長會議，亦曾會晤最近履新的美國駐加拿大大使科恩。而加拿大人口第二多的魁北克省20日新增4571例確診，創單日新高，省政府下令所有中小學、成人學習中心、酒吧、健身房、賭場暫時歇業，並指示民眾只能在家工作。魁省周一開始，向65歲或以上省民開放預約接種加強劑，預約人數在短短數小時內突破8.3萬人。

另外，新加坡衛生部21日公布，武吉知馬商場一間健身中心出現三宗確診個案，其中兩宗經初步檢驗後疑與Omicron變種有關，第三宗則有待進一步篩檢，令人憂慮可能爆發Omicron感染群組。新加坡目前錄得71宗Omicron病例，其中6宗為本地個案。

駐沖繩美軍基地漢森營日前爆發群聚感染，到今天確診達200例，日本政府已要求美方對病毒進行基因分析，檢驗是否感染Omicron。日本NHK報導，漢森營爆發大規模群聚感染，其中有4名在漢森營工作的日本人已被驗出確診變異病毒株Omicron。

歐盟執委會昨天授權使用美國諾瓦瓦克斯（Novavax）醫藥公司研發的COVID－19疫苗，成為歐盟各國可以使用的第5種官方疫苗。數小時前，這款疫苗甫獲歐盟藥品管理局（EMA）授權使用。

加拿大魁北克省疫情惡化省政府下令中小學、酒吧、健身房暫時歇業。(Getty Im...
加拿大魁北克省疫情惡化省政府下令中小學、酒吧、健身房暫時歇業。(Getty Images)

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