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以色列防Omicron 擬對60歲以上及醫療工作者追打第4劑

中央社／安卡拉22日專電
以色列專家組建議對60歲以上長者和醫療工作者施打第四劑疫苗。以色列禁止公民和居民前往非洲、歐洲和北美大部分國家。（Getty Images）
以色列專家組建議對60歲以上長者和醫療工作者施打第四劑疫苗。以色列禁止公民和居民前往非洲、歐洲和北美大部分國家。（Getty Images）

COVID-19的Omicron變異株席捲全球，以色列專家組建議對60歲以上長者和醫療工作者施打第四劑疫苗。總理班奈特說，感染遽增「很快會發生」，病例數估將每三天倍增。

「國土報」（Haaretz）報導，衛生部總幹事料於數日內批准專家組上述決定，屆時衛生部將就接種第四劑疫苗公布更明確指導方針。

報導指出，班奈特（Naftali Bennett）昨天在內閣會議中指出，Omicron變異株料將導致COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數每三天倍增，「民眾應該知道感染可望遽增」、「很快就會發生」。

不過財政部長李柏曼（Avigdor Lieberman）在會中反對祭出新限制，強調實施有關措施須對企業和個人進行補償，「暫時行不通」、「目前看不出會造成比流感更大影響」。衛生部長霍洛維茲（Nitzan Horowitz）表示，防疫限制不能夠沒有補償措施就上路。

班奈特表示，正等著衛生部批准老年人和免疫缺陷病人接種第四劑疫苗，並強調他已經「等得不耐煩」。

以色列昨天新增170例COVID-19再感染風險高的Omicron變異株確診病例，累計達341例。以色列迅速增加「紅色（警戒）名單」國家，以期減緩Omicron境外移入病例。截至昨天，當局大體上禁止公民和居民前往非洲、歐洲和北美大部分國家。

Omicron 疫苗 以色列

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