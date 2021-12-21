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德國建議施打「補強針」時間 從6個月縮短至3個月

中央社／柏林21日專電
德國柏林一處檢測站的工作人員正在等候為民眾檢測。（美聯社）
德國柏林一處檢測站的工作人員正在等候為民眾檢測。（美聯社）

COVID-19新變異株Omicron疫情擴大，德國政府專家委員會建議將施打追加劑的間隔時間從原來的六個月縮短至三個月。

德國防疫主管機關羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）旗下的常設接種委員會今天表示，Omicron變異株可望在「最短時間內」主宰國內疫情，為預防重症和減少傳染風險，建議所有成年人在完整接種疫苗的3個月後施打追加劑。

這個由獨立專家組成的委員會，原本建議6個月的間隔期。

接種委員會強調，根據最新數據，打完兩劑疫苗後的3至4個月，對抗Omicron的保護力顯著下降，打第三劑可重新提高保護效果，不過能維持多久目前還不清楚。

至於第三劑要打哪一種疫苗，委員會認為BNT/輝瑞（BioNTech/Pfizer）或莫德納（Moderna）皆可，兩種效果一樣好。

生產BNT/輝瑞疫苗的BioNTech執行長吳沙忻（Uğur Şahin）日前也指出，鑑於Omicron迅速擴散，打完兩劑已無法提供足夠的保護力，不能算完整接種，建議接種第二劑間隔滿三個月即可施打追加第3劑。

Omicron病毒株正在德國迅速傳開，根據人口最多的北萊因-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）的統計，到昨天為止Omicron的確診案例有1122例。

Omicron 疫苗 德國

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