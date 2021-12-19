英國Omicron一天飆萬例 倫敦：進入重大事件狀態

英國新冠肺炎疫情嚴峻，法國已下令起對英國旅客封關。英國邊境多佛港17日出現車龍，大批在英國民眾搶在法國18日防疫新限制實施前入境法國。（路透）

新冠病毒變異株Omicron 引起全球關注之際，歐美疫情再度升溫。英國 單日新增逾1萬Omicron確診，倫敦市長18日宣布，倫敦處於「重大事件」（major incident）狀態，首相考慮封城 ；法國每天新增病例已超過5萬人，巴黎取消跨年煙火活動；荷蘭重新封鎖至1月中旬、丹麥電影院、劇院與音樂廳將歇業，並嚴格限制餐廳營業時間；瑞士重啟居家辦公措施，當局宣布將針對未接種疫苗者祭出限制令，並重啟居家辦公措施，新規將於20日上路。

英國衛生安全局18日表示，截至17日下午6時，英國各地又新增1萬59例Omicron確診病例，使總數達到2萬4968例。截至16日，七人死於Omicron，14日的一人死亡人數。

英國倫敦市長沙迪克汗表示，首都處於「重大事件」當中，Omicron病例激增「非常令人擔憂」。倫敦過去一周內新增6萬5525例確診，17日就增加約2.6萬例，住院的新冠肺炎患者增加29%，醫護人手持續緊張，有醫療機構近日更有數百名醫護因染疫或隔離而無法工作，醫療系統進一步瀕臨崩潰。

沙迪克汗警告，隨著Omicron擴散，未來可能有數以千計警員、消防員和醫護人員需要隔離，導致有關部門無法正常執行輪班任務。

BBC指出，政府緊急情况科學諮詢小組（SAGE）警告，若不採取額外的防疫措施，英格蘭每天入院人數可達3000人。英國醫學會表示，若政府不採取進一步抗疫行動，估計到聖誕節前，可能有多達13萬名國家醫療服務醫護因染疫缺勤。

多家媒體報導，英國官員正擬定聖誕後為期兩周的嚴格防疫措施，包括禁止在室內與他人會面，工作目的除外；酒吧和餐廳只可提供室外服務。金融時報則指，官員上周五向強生提供「C計畫」多個選項，涵蓋「溫和指引以至封城」。