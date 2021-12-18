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英國過去7天COVID-19確診 較前週躍增44.4%

中央社／倫敦18日綜合外電報導

政府統計顯示，英國今天通報新增9萬418人確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），較前一天的單日新高紀錄9萬3045例減少，另新增125人於確診28天內不治。

路透社報導，截至12月18日的過去7天期間，確診案例較前一週躍增44.4%。通常落後確診變化的染疫不治人數，同期間則下降將近6%。

英國政府「緊急情況科學諮詢小組」（SAGE）表示，「幾乎確定」每天都有成千上萬人感染Omicron變異株，染疫住院人數可能會激增。

SAGE的12月16日會議紀錄表示，由於醫院通報數據落差，當前英國境內觀察到的感染Omicron住院人數，很可能僅約實際人數的1/10。

英國衛生安全局（UKHSA）今天表示，截至12月17日格林威治時間18時，累計Omicron確診人數達2萬4968例，而24小時前僅累計略超過1萬例。

會議紀錄指出，倘若未採取更嚴格措施來減緩COVID-19擴散，預測模型顯示英格蘭境內高峰將達每日至少3000人住院。

截至16日據信有7人感染Omicron變異株不治，較英國衛生安全局截至14日僅1人死亡的先前資料增加。據信感染Omicron變異株住院的患者，也從65人增至85人。

英國 Omicron

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