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輝瑞抗疫口服藥Paxlovid未獲正式批准 歐盟緊急准用

編譯中心／綜合16日電
輝瑞新冠口服藥Paxlovid 16日獲歐盟允許緊急使用。（歐新社）
輝瑞新冠口服藥Paxlovid 16日獲歐盟允許緊急使用。（歐新社）

Omicron加劇疫情，歐盟藥品管理局（EMA）今天允許歐盟國家使用輝瑞（Pfizer）的COVID-19口服抗病毒藥物Paxlovid，即使這款藥物尚未獲得正式批准。輝瑞藥廠日前表示，Paxlovid可使高風險人士的住院和死亡情形減少近九成。

七大工業國（G7）16日發表聲明，稱新冠變種病毒Omicron的蔓延，為當前全球公衛的最大威脅，呼籲密切合作與監控。根據G7聲明，各國衛生部長昨日舉行部長會議，「極度關切Omicron態勢」，深為關切攀升的確診數，他們認為，這是當前最大的全球公衛威脅，密切合作、監控和共享數據，比起以往任何時刻都更加重要。

世界衛生組織（WHO）評估，Omicron在幾乎全球各國都已現蹤。

中央社引述法新社報導，輝瑞藥廠的Paxlovid與對手默沙東藥廠（Merck & Co）研發的口服藥，皆獲各界讚賞具有開創性，因為它們不需透過注射或靜脈給藥，更容易使用。

歐盟藥品管理局今天透過聲明表示，「鑑於歐盟各地COVID-19確診率和死亡人數增加，各國當局若決定提前使用這款藥物……比方說在緊急情況，歐盟藥品管理局發布這項建議予以支持。」

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，這項決定「意指在治療確診COVID-19高風險成人方面，我們Paxlovid的數據強而有力。」他在聲明中說：「若經核准，Paxlovid有機會幫助挽救人命、減少住院情形。」

另外，丹麥昨天批准長者等可能出現重症的新冠肺炎病患，服用美國默沙東集團抗病毒口服藥莫納皮拉韋（molnupiravir）。

丹麥衛生局醫療長哈波（Kirstine Moll Harboe）宣布批准有限使用莫納皮拉韋時表示：「我們認為對於重症高危族群而言，（利用莫納皮拉韋）治療的優點大於缺點。」

默沙東集團表示，已簽約提供共700多萬個療程。然而，最近的試驗數據顯示，莫納皮拉韋僅能減少高風險患者的住院率和死亡率30%左右。

而在南韓，新增病例15日達到7850例，再創單日新高紀錄，「與病毒共存」政策似乎行不通。

南韓總理金富謙說，18日起直至明年1月2日，降低私人聚會人數上限，由原先的6人減至4人──他們必須接種過疫苗──並縮減餐廳、咖啡店和夜間娛樂場所的營業時間，晚上9時前必須關門，電影院和網咖則是晚上10時。未接種疫苗的人上餐廳只能單獨用餐、點餐外帶或叫外送。

另外，新加坡目前已發現24人確定感染Omicron，包括21起境外移入及3起本土案例。另外，又有一名樟宜機場員工確診，且初步驗出感染Omicron。

南韓因確診病例增加重新縮緊防疫規定(右圖)，聚會人數不得超過4人。（歐新社）
南韓因確診病例增加重新縮緊防疫規定(右圖)，聚會人數不得超過4人。（歐新社）

Omicron 歐盟 輝瑞

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