我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區汽車竊案頻傳 車主索性「車廂大開」

多明尼加私人飛機墜毀 9名死者全是美國公民

與病毒共存行不通？南韓確診激增 聚會限制4人

編譯季晶晶／綜合外電
南韓因新冠肺炎病例增加而重新縮緊防疫規定，聚會人數不得超過4人。(歐新社)
南韓因新冠肺炎病例增加而重新縮緊防疫規定，聚會人數不得超過4人。(歐新社)

南韓周四宣布，將一個月半前才在「與病毒共存」政策之下取消掉的防疫規定，恢復實施兩周，因新增新冠肺炎確診病例和重症患者人數都扶搖直上，恐讓醫療體系不堪負荷。

南韓總理金富謙說，周六起直至明年1月2日，降低私人聚會人數上限，由原先的6人減至4人——他們必須接種過疫苗——並縮減餐廳、咖啡店和夜間娛樂場所的營業時間，晚上9時前必須關門，電影院和網咖則是晚上10時。

未接種疫苗的人上餐廳只能單獨用餐、點餐外帶或叫外送。

在這些措施宣布的前一天，南韓新增病例在周三達到7,850例，再創單日新高紀錄。

南韓成人裡超過94%已完全接種，但自從上月放寬社交距離規定後，新增病例已激增到將近5倍，重症患者則增加到3倍。

在周三的病例裡，30%是60歲或以上的人，60到69歲之間占了19%。較年長患者發展成重症的風險也較高。重症或情況緊急者在周四增加25人到創紀錄的989人，這一天的死亡人數是62人。

大首爾地區在所有感染病例中占76%。醫院留給重症患者的床位，使用率已達89%。

南韓目前出現148例新給種病毒Omicron的病例，意味此波疫情大多數還是因為Delta 等較早的變種病毒所驅動。

首爾當局正加速推廣注射加強針。原本建議打完兩劑後的5到6個月打第3劑，但周一將間隔時間縮短到3個月。

南韓 疫苗 電影院

上一則

金正恩掌權十年 公開處決23人 7例因K-pop喪命

延伸閱讀

金正恩掌權十年 公開處決23人 7例因K-pop喪命

金正恩掌權十年 公開處決23人 7例因K-pop喪命
現有補強針足夠 佛奇：不必針對Omicron研發疫苗

現有補強針足夠 佛奇：不必針對Omicron研發疫苗
「蜘蛛人」全球夯 南韓網友上書青瓦台：暴雷處死刑

「蜘蛛人」全球夯 南韓網友上書青瓦台：暴雷處死刑
中國滅活疫苗對Omicron失效 將推混打疫苗因應

中國滅活疫苗對Omicron失效 將推混打疫苗因應

熱門新聞

伊莉莎白二世女王（左）被稱已對查理繼位為王有了妥善安排。（路透資料照片）

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

2021-12-11 17:30
俄國戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦上月在白海發射一枚「鋯石」，成功擊中400公里外的練習目標。美聯社

普亭：俄美兩國在核武上平起平坐 但在新武器上俄領先

2021-12-12 10:49
香港南華早報9日獨家披露，日本前首相安倍晉三近日發表支持台灣的言論讓中國極為不快，威脅「重新考慮」北京跟東京的雙邊關係。路透/Oriental Image

對安倍挺台言論大為光火 傳中方威脅重新考慮對日關係

2021-12-09 09:01
美國總統拜登7日與俄國總統普丁就「烏克蘭戰爭危機」舉行熱線視訊峰會後，8日親自出面會後發言，強調美國目前雖然正與烏克蘭、歐洲東線盟軍保持暢通聯絡，但目前尚不打算「軍事施壓」已完成12萬大軍集結的俄羅斯。 （取材自美國國防部）

美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

2021-12-09 01:04
英國短時間暴增的疫苗需求，卻讓本來就人手吃緊的醫療單位精疲力竭，儘管中央政府已開出軍令狀要「全國總動員」唯一配合加強劑，極度緊繃的第一線防疫光景，卻已被消耗到難有回應的量能彈性。圖為疫情收治示意圖。（歐新社）

每日20萬隱形染疫？英國Omicron擴散的「恐慌總動員」

2021-12-14 15:25
南韓總統文在寅13日表示，美國、中國和北韓原則上同意共同宣布1950-1953年韓戰正式結束，而首爾方面將推動讓其成真。圖為他13日訪問澳洲的照片。（歐新社）

文在寅：美、中、北韓原則同意宣布韓戰正式結束

2021-12-12 21:59

超人氣

更多 >
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦

幫忙幹活留宿兒媳家 他爬進親家母被窩 連3晚強姦
王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保

王力宏4段情都是天后 李靚蕾背景強大地位難保
獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪

獲提名出任駐貝里斯大使 關穎珊：感到自豪
紐約州新冠住院猛增7成 「令人驚恐」

紐約州新冠住院猛增7成 「令人驚恐」