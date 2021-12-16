與病毒共存行不通？南韓確診激增 聚會限制4人

南韓因新冠肺炎病例增加而重新縮緊防疫規定，聚會人數不得超過4人。(歐新社)

南韓 周四宣布，將一個月半前才在「與病毒共存」政策之下取消掉的防疫規定，恢復實施兩周，因新增新冠肺炎確診病例和重症患者人數都扶搖直上，恐讓醫療體系不堪負荷。

南韓總理金富謙說，周六起直至明年1月2日，降低私人聚會人數上限，由原先的6人減至4人——他們必須接種過疫苗 ——並縮減餐廳、咖啡店和夜間娛樂場所的營業時間，晚上9時前必須關門，電影院 和網咖則是晚上10時。

未接種疫苗的人上餐廳只能單獨用餐、點餐外帶或叫外送。

在這些措施宣布的前一天，南韓新增病例在周三達到7,850例，再創單日新高紀錄。

南韓成人裡超過94%已完全接種，但自從上月放寬社交距離規定後，新增病例已激增到將近5倍，重症患者則增加到3倍。

在周三的病例裡，30%是60歲或以上的人，60到69歲之間占了19%。較年長患者發展成重症的風險也較高。重症或情況緊急者在周四增加25人到創紀錄的989人，這一天的死亡人數是62人。

大首爾地區在所有感染病例中占76%。醫院留給重症患者的床位，使用率已達89%。

南韓目前出現148例新給種病毒Omicron的病例，意味此波疫情大多數還是因為Delta 等較早的變種病毒所驅動。

首爾當局正加速推廣注射加強針。原本建議打完兩劑後的5到6個月打第3劑，但周一將間隔時間縮短到3個月。