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布林肯東南亞訪團1人確診 美方：未參與吉隆坡行程

布林肯東南亞訪團1人確診 美方：未參與吉隆坡行程

中央社／新加坡15日專電
美國國務卿布林肯。 路透
美國國務卿布林肯。 路透

一名隨美國國務卿布林肯出訪東南亞的訪團成員抵達馬來西亞後，確診COVID-19。美國駐馬大使館今天表示，這名確診者未參與布林肯在吉隆坡的任何行程；訪團其他成員採檢結果皆為陰性。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，據了解，這名確診者是隨布林肯出訪的媒體團成員，昨晚抵達馬來西亞後採檢確診。

報導引述路透社指出，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，布林肯與隨行資深人員在出訪的每一站都會接受檢測；昨晚抵達馬來西亞也是如此，他們的採檢結果都是陰性。

美國駐馬來西亞大使館表示，已通知馬國政府，訪團成員中有一人檢測結果為陽性。這名確診者未參與布林肯在吉隆坡的任何行程，訪團其他成員抵達馬來西亞後的採檢結果都是陰性。

馬來西亞外交部一名發言人指出，這名確診者已被送往隔離中心。其他密切接觸者再次採檢的結果都是陰性。

依國務院公佈資訊，布林肯於9日至17日期間先後訪問英國、印尼、馬來西亞、泰國及夏威夷。

訪問馬來西亞期間，布林肯今天與馬國外交部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）會面並舉行聯合記者會，隨後拜會馬國首相依斯邁沙比利（Ismail Sabri Yaakob）。

布林肯 國務院 檢測

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