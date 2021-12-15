南韓重症、病歿飆新高 過半沒接種 所有醫療恐受影響

南韓8日通報新增新冠確診病例7175例，創新高，圖為民眾8日在首爾江南區一處新冠檢測點排隊。（新華社）

新冠病毒變異株Omicron 散播快速，英國官方估計每日新增20萬人感染；比利時預估本月Omicron將成為主流變異株；南韓重症與病故患者數為歷來新高，將加強社交距離規範；莫德納將在澳洲製造mRNA疫苗 ，預計年產1億劑。

英國衛生安全局的病毒傳播模型估算，目前全國每日約20萬人感染Omicron，遠超官方公布的數字；官方13日宣布新增1576例Omicron。衛生大臣賈維德13日表示，會將接種加強劑納入「疫苗通行證」中的「完成接種」定義。此外，英國15日凌晨4時起取消限制國際旅客入境的「紅色名單國家」制度，涉及11國。

在愛爾蘭，衛生官員13日表示，Omicron可能占愛爾蘭新增染疫者的11%，預計未來幾天可能因廣泛社區傳播，讓感染數再飆升。

比利時過去10天，感染Omicron比重從0.3%上升到3%，學家警告將在1月底成為病毒主導流。比利時截至12日已有30例Omicron。總理德克魯表示將加速推動追加劑疫苗。

丹麥13日新增7799例，創新高，其中3473人感染Omicron，較過去兩天增加近一倍。統計學家預期，每日確診Omicron人數很快超過1萬人。當局預計加速推動所有40歲以上者接種追加劑。

南韓近期疫情 也升溫，14日通報的重症患者、病歿患者人數皆創下疫情以來高峰，對此青瓦台表示，最快將於本周內頒布特別措施，恐加強實施社交防疫距離、限制店家營業時間。截至14日凌晨零時，南韓新增5567例確診，病歿人數新增94例，重症患者人數已增至906例，其中逾半數未接種疫苗，防疫當局14日表示，若重症患者數超過1000例，可能直接影響一般患者的治療狀況。

當局為遏制Omicron疫情擴散，決定延長入境管制措施至2022年1月6日，所有海外入境者都必須隔離10天，但新加坡、塞班島等旅遊泡泡適用對象仍可免隔離。