最終資料顯示 輝瑞新冠口服藥能降低重症死亡率89%

輝瑞新冠口服藥Paxlovid在義大利製造包裝。（路透）

CNN報導，輝瑞 14日宣布，最新實驗結果顯示，如果高風險成人首次出現新冠肺炎症狀後幾天內，服用輝瑞新冠口服藥Paxlovid，能降低住院或死亡率達89%。

輝瑞希望能讓人們在症狀嚴重到必須就醫前在家服用這種藥。

經過一個月的追蹤，實驗顯示，在697名首次出現症狀後三天內服用此藥的人中，有5人住院，無人死亡。另外682名服用安慰劑的人，有44人住院，其中9人死亡。所有這些受試者都沒有接種新冠疫苗 。

Paxlovid可能成為輝瑞下一個明星產品，用來讓出現症狀的幾天內、僅有輕症反應的新冠患者，能在家自行服用，以減輕醫院的負擔。

目前令全球憂心的Omicron 變種病毒株，傳染力可能遠勝先前其他病毒株，也很可能對打完疫苗的人造成「突破性感染」，但主要造成輕症。若有輕症患者可以自行服用、價格便宜、保存容易的口服藥可以使用，將是防疫的一大助力。

綜合而言，Paxlovid似乎對於高危險族群及早投藥有顯著的重症保護力，但對原本健康的輕症患者，效果如何必須進一步研究。

面對Omicron病毒株，輝瑞表示，Paxlovid一如預料仍然保有攻擊力，因為Paxlovid瞄準的蛋白酶看來並不是Omicron大幅變種的部位。

輝瑞說，已把最新資料交給美國食藥署，以申請緊急使用授權。