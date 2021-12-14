南韓Omicron病例破百 2成起初無症狀 擬AI追蹤確診者

南韓Omicron病例在13日突破百例，圖為13日首爾一處病毒檢測中心排隊等待檢測的人龍。（歐新社）

南韓 新增5817例新冠確診，其中Omicron病例24例，累計已達114例；防疫當局表示，分析發現有24.4%感染者沒有症狀。南韓政府表示，近期將試行人工智慧（AI）、臉部辨識和上萬台閉路電視攝影機追蹤確診者足跡計畫，然而此舉引發侵害隱私的疑慮。此前中國、俄羅斯、印度、波蘭、日本及美國多州都推出或試行相關政策。

南韓防疫部門對123名感染及疑似感染Omicron病例進行流行病學分析後發現，24.4%診斷時沒有症狀。有症狀病例一開始主要症狀有發燒、喉嚨痛與咳嗽等，目前所有人為輕症。值得一提的是，南韓還發現在無症狀患者傳播病毒的情況。

目前，南韓全國疫情風險指數已連續3周被評為最高等級「很高」，其中首都圈地區連續4周維持「很高」水平。當局表示，下周重症患者和死亡人數可能繼續增加，60歲以上需及時接種加強針，高中生也要完全接種。

路透報導，地方官員表示，富川市預定明年1月試行由國家資助的AI追蹤確診者計畫。計畫利用AI演算法和臉部辨識技術，分析超過1萬820台閉路電視攝影機的畫面，追蹤確診者及和密切接觸者的足跡，並且分析是否有戴口罩。

不過有人權維護者和一些南韓議員表示，擔心政府將保留並擴大利用這些資料，遠遠超出疫情所需範圍。

巴布亞紐幾內亞民眾8日埋葬感染新冠肺炎死者。（Getty Images）

另據衛報報導，專家警告，下個席捲全球新冠變異株起源地可能在巴布亞紐幾內亞 ，該國成人疫苗接種率不到5%，使病毒更有機會傳播和突變。

巴布亞紐幾內亞是澳洲 最近的鄰國。兩國以托列斯海峽分隔，巴布亞紐幾內亞距離澳洲位於海峽上的領土僅4公里。人們疫情期間一直擔心來自巴布亞紐幾內亞的旅客會將病毒帶進澳洲。