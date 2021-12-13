我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝警搞錯地址 誤逮裸女還「不讓穿衣服」要賠290萬

眾院點名輝瑞、禮來等藥廠「壟斷市場」牟取暴利

Omicron炸彈襲北歐 挪威每日恐30萬染疫 丹麥危機重重

編譯洪毅／綜合13日電
新冠Omicron變種病毒在北歐散播快速，挪威目前則已確認958例，圖為挪威學生打疫苗。（美聯社）
新冠Omicron變種病毒在北歐散播快速，挪威目前則已確認958例，圖為挪威學生打疫苗。（美聯社）

新冠Omicron變種病毒在北歐散播快速，截至13日，丹麥已確認2741例Omicron確診，其中74.6%已完全接種疫苗，居世界第二；挪威目前則已確認958例，官方示警最嚴重恐每日新增30萬例確診，相當於全國5.6%人口，形同「傳染炸彈」。

每日郵報報導，580萬人口的丹麥的疫苗接種率相當高，五歲以上兒童完成接種的比率高達80.6%，但Omicron病毒確診數依然居全球之次，僅在英國之後；而這些確診者中，1843人已完成接種，相當於74.6%。

丹麥奧爾堡大學教授艾伯遜(Mads Albertsen)表示，Omicron病毒可能將在幾天內，成為丹麥新冠疫情的主要病毒株。

這樣的數據及情勢促使丹麥衛生部13日決定，開放40歲以上民眾接種補強針，上周則已再次祭出防疫措施，包括限制夜店等場所的經營，以及鼓勵遠距工作等。

至於挪威，目前新增確診數、住院人數均創下疫情以來新高，部分原因是Omicron病毒病例激增；挪威公共衛生署(FHI)表示，未來三周的每日新增確診數恐達到9萬至30萬人，每天200人住院，這是很恐怖的預測，因為挪威全國人口僅540萬人。

FHI也指出，Omicron病毒將在幾天內成為挪威新冠疫情的主要病毒株，眾多的確診及住院患者，成為醫療體系及社會經濟的沉重負擔，呼籲政府應盡速實施新的防疫措施，以遏制疫情繼續擴大。

在這樣的呼籲下，挪威總理斯托爾(Jonas Gahr Stoere)宣布新的防疫措施，包括縮短餐飲業提供酒類的時間，以及限制家戶的訪客人數等；斯托爾表示，出手縮緊防疫措施，是因為「情勢嚴峻」，病毒傳播「實在太快」。

歐洲其他國家的Omicron病毒案例數均遠少於丹麥、挪威及英國等三國，但鑑於丹麥及英國在基因定序以確定病毒株來源的投入甚大，故歐陸的Omicron病毒案例實際上可能也不容小覷。

除英國有一人染疫病歿外，目前所有已確認的Omicron病毒案列皆為輕症，但其致病力仍有待進一步確認，尚無大意本錢。

Omicron 疫情 防疫

上一則

影／巴西超狂市長 相約政敵「擂台決鬥」3回合全勝

下一則

印尼外海遭「規模7.3強震」襲擊 政府發布海嘯警報

延伸閱讀

法國假疫苗證明氾濫 染疫婦因而錯過抗體治療病逝

法國假疫苗證明氾濫 染疫婦因而錯過抗體治療病逝
英國出現Omicron變種病毒致死首例

英國出現Omicron變種病毒致死首例
拚疫苗防疫 公衛官員：盼「悲慘聖誕」別再來

拚疫苗防疫 公衛官員：盼「悲慘聖誕」別再來
美新冠病歿達80萬人 全球最多 死亡數超過北達科他人口

美新冠病歿達80萬人 全球最多 死亡數超過北達科他人口

熱門新聞

(取材自美國國防部)

美國獨霸 中國崛起 2020｢軍火之王｣軍工產業排行榜

2021-12-06 20:45
伊莉莎白二世女王（左）被稱已對查理繼位為王有了妥善安排。（路透資料照片）

英女王為保皇室永存 決心在離世前切割不肖孫哈利？

2021-12-11 17:30
俄國戈爾什科夫海軍元帥級巡防艦上月在白海發射一枚「鋯石」，成功擊中400公里外的練習目標。美聯社

普亭：俄美兩國在核武上平起平坐 但在新武器上俄領先

2021-12-12 10:49
香港南華早報9日獨家披露，日本前首相安倍晉三近日發表支持台灣的言論讓中國極為不快，威脅「重新考慮」北京跟東京的雙邊關係。路透/Oriental Image

對安倍挺台言論大為光火 傳中方威脅重新考慮對日關係

2021-12-09 09:01
美國總統拜登7日與俄國總統普丁就「烏克蘭戰爭危機」舉行熱線視訊峰會後，8日親自出面會後發言，強調美國目前雖然正與烏克蘭、歐洲東線盟軍保持暢通聯絡，但目前尚不打算「軍事施壓」已完成12萬大軍集結的俄羅斯。 （取材自美國國防部）

美不出兵保衛烏克蘭：喊話制裁的「拜登緩兵計」？

2021-12-09 01:04
新冠變種病毒Omicron最早在南非發現，世界衛生組織用希臘字母命名。路透

連拜登都曾唸錯 變種病毒「Omicron」到底怎發音？

2021-12-07 01:18

超人氣

更多 >
德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷
航空公司經濟艙硬畫分3等級 每項服務都要錢

航空公司經濟艙硬畫分3等級 每項服務都要錢
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
證明自願到美或有直系親屬 中國赴美探親限制鬆綁

證明自願到美或有直系親屬 中國赴美探親限制鬆綁