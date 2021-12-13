奧地利逼接種後單日確診大降3成 德國、捷克將跟進

奧地利警方在一間商店門口檢視民眾的接種證明。 （路透）

歐洲正全力對抗新一波新冠疫情 ，而奧地利是最嚴重的國家之一，隨著Omicron 變異株在歐洲擴散，當局上月宣布封城，加上政府針對未接種者實施更多限制措施，並計畫明年2月起強制所有14歲以上者打針，近日接種率上升，單日確診案例迅速下降逾三成。

部分歐洲國家也有意跟進，捷克政府宣布，明年3月起將要求所有60歲以上人士接種；希臘此前已頒布同樣措施；德國國會將通過相關法例，於明年初生效。

奧地利上月底的一周平均單日確診為1500例，部分接種率偏低地區的醫院一度爆滿，但在封城和公布接種令後，平均單日確診現已跌至約400例。目前奧地利約有72%人接種至少一劑疫苗，較收緊防疫 措施前上升2%，加強針接種率更是歐洲第二高。鑑於疫情好轉，奧地利政府12日起針對已接種者撤銷封城令，但未接種者則仍禁止進入非必要商店、娛樂和運動場所等。

在德國，未接種者仍可進入酒吧和餐廳等場所，只需在部分場所出示陰性檢測證明。但德國Ifo經濟研究中心一項最新研究顯示，針對未接種者的限制措施有助推動民眾打針。尤其在奧地利12月實施相關限制後，接種率自10月的61%上升至68%；而德國由57%微升至61%，升幅明顯不及奧地利。

英國防疫官員12日表示，Omicron變異株的確診病例驟增，英國提升冠狀病毒疾病警戒系統的等級。圖為倫敦牛津街上人潮中部分民眾未戴口罩。（Getty Images）

此外，英國防疫官員12日表示，由於患者感染Omicron變異株的確診病例「驟增」，英國提升「冠狀病毒疾病警戒系統」（COVID Alert Level）的等級。防疫官員表示，公衛風險評估將從等級3提升至次高的等級4，顯示「傳染風險高，並且公衛醫療體系面臨的壓力廣泛且嚴峻或加劇」。而澳洲鑑於Omicron感染病例攀升，衛生部長韓特12日說，將把加強針的時間間隔從6個月縮短至5個月。

南韓累計90例Omicron

南韓中央防疫對策本部12日通報，截至當天零時，新增15例感染新變異株Omicron病例，累計90例。新增病例中，7例曾與居住在全羅北道的留學生接觸，防疫部門研判，繼仁川之後全北地區也出現Omicron變異株多代傳播。以色列12日宣布，因擔憂變異株Omicron擴散，決定把英國、丹麥與比利時列入禁止以色列人前往的「紅色」名單。

俄羅斯確診病例突破1000萬例

俄羅斯政府12日的數據顯示，境內確診病例累計突破1000萬例。俄國12日通報過去24小時新增2萬9929人染疫，為10月12日以來最低單日增幅，將疫情爆發以來的官方確診總數推升至1001萬6896例。俄國同時通報單日1132人因疫情相關原因死亡，數字同樣是10月以來新低。官方死亡總數來到28萬9483例。不過，路透自行統計結果顯示，死亡數字要高得多，目前已經突破57萬8000例。