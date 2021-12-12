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研究：接種2劑BNT疫苗 預防Omicron效力23% 仍可防重症

編譯易起宇／綜合外電
南非實驗室的一項小型研究顯示，輝瑞／BNT疫苗預防Omicron變種病毒效力約為23%，但仍足以防止重症。 路透
南非實驗室的一項小型研究顯示，輝瑞／BNT疫苗預防Omicron變種病毒效力約為23%，但仍足以防止重症。 路透

南非實驗室的一項小型研究顯示，接種兩劑輝瑞／BNT新冠疫苗後，預防感染Omicron新冠變種病毒的效力只有22.5%，但仍可防止重症。

彭博資訊報導，南非的非洲衛生研究所（AHRI）針對日前發表的小型研究，公布更多數據。這項研究分析12位受試者的血漿樣本發現，相較於近兩年前在中國發現的病毒株，Omicron病毒會導致接種兩劑BNT疫苗者所產生的中和抗體濃度，減少41倍。

科學家團隊在10日預先備妥的新聞稿表示，Omicron變異株「降低了BNT疫苗的預防感染能力」，但仍足以預防重症。

該團隊日前率先提出報告表示，由南非和波札那科學家發現、並在11月25日發表的Omicron病毒，將能大致逃脫BNT疫苗所產生的抗體，但並非完全逃脫。

不過，這群科學家也表示，接種疫苗加強劑能增強免疫力。輝瑞藥廠自己的研究也支持這項說法。

領導這項研究的AHRI病毒學家西格爾（Alex Sigal）表示：「雖然我認為將出現很多感染病例，但我不確定這能否被解讀為（將導致）醫療體系崩垮。我的猜測是，疫情將受到控制。」

英國10日發布的初步數據顯示，接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗或BNT疫苗做為加強劑，在接種後的最初幾天，預防Omicron變種病毒的效力將能提升至高達75%。

疫苗 Omicron BNT

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