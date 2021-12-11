以色列研究證實 BNT第3劑可顯著對抗Omicron

以色列研究人員表示，他們發現輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）COVID-19疫苗第3劑，能提供對抗Omicron變異株的顯著保護。Getty Images

以色列研究人員今天表示，他們發現輝瑞 /BNT（Pfizer/BioNTech）COVID-19疫苗 第3劑，能提供對抗Omicron 變異株的顯著保護。

這些發現與輝瑞和BioNTech本週稍早前發表的結果雷同，即初步跡象顯示，施打疫苗追加劑可能是避免感染Omicron變異株的關鍵。

由希巴醫療中心（Sheba Medical Center）和衛生部中央病毒學實驗室（Central Virology Laboratory）進行的這項研究，比較20名5到6個月前接種2劑疫苗者以及20名於1個月前施打追加劑者。

希巴醫療中心傳染病部門負責人芮格夫-尤柴（Gili Regev-Yochay）告訴記者：「5到6個月前接種第2劑者，沒有對抗Omicron的任何中和能力。雖然他們擁有對抗Delta變異株的若干中和能力。」

她又說：「好消息是施打追加劑可增強約100倍。追加劑有明顯保護效果，它較對抗Delta的中和能力低，大約低4倍。」

以色列研究團隊表示，他們使用真正病毒進行研究，而輝瑞和BioNTech則使用偽病毒（pseudovirus）。