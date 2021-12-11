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強生又惹麻煩了 被爆去年聖誕封城偷開派對

編譯中心╱綜合10日電
英國首相強被爆出去年防疫封城期間曾在唐寧街官邸舉辦派對，遭大眾批評虛偽。圖為強生12月1日參加唐寧街10號的聖誕點燈儀式。(美聯社)
英國首相強被爆出去年防疫封城期間曾在唐寧街官邸舉辦派對，遭大眾批評虛偽。圖為強生12月1日參加唐寧街10號的聖誕點燈儀式。(美聯社)

英國首相強生被爆出去年防疫封城期間曾在唐寧街官邸舉辦派對，遭大眾批評虛偽，也害得所屬保守黨喪失相對在野工黨的民調領先度。

路透社報導，泰晤士報委託「輿觀」（YouGov）進行的民調顯示，保守黨的支持度自2日下降3個百分點，來到33%，工黨支持度則上升4個百分點，來到37%。

先前有影片傳出，強生的顧問史卓頓以開玩笑方式，討論去年封鎖期間在唐寧街舉辦的一場聖誕派對，但當時已禁止這種群聚活動。強生8日為此致歉，幾小時後，他又宣布對英格蘭加強防疫限制。

這段去年底拍攝的影片顯示，史卓頓正在為12月22日的記者會答辯進行彩排，當時沒有媒體在場。這群人拿4天前舉行的一場「虛構派對」來說笑。但當時倫敦正在施行嚴格防疫限制，禁止兩人以上室內群聚，辦公室聚會更是明令禁止。

史卓頓在影片爆出後遞出辭呈，表示「餘生將為這些言談後悔」，但未多談這場派對是否真的舉行過。

泰晤士報導，民調顯示，有3/4民眾認為，這場破壞防疫規定的聖誕派對確實舉辦過；另有68%民眾認為，強生否認舉辦派對是在說謊。據每日鏡報引述消息人士指，因強生妻子酷愛派對，唐寧街官邸一年到晚「常開派對」。

聖誕節前 恐日增6萬Omicron病例

彭博社報導，英國倫敦衛生與熱帶醫學院教授、英國政府顧問艾德蒙斯指出，Omicron變異株在英國傳播速度可能比南非更快，英國聖誕節前恐怕單日會新增6萬起Omicron病例。

艾德蒙斯9日在英國皇家醫學會舉辦的線上研討會表示，英國可能有更多Omicron病例未被檢測出來，且由於英國人口平均年齡比南非年長，英國可能面臨更高的住院治療風險。

英國首相強生目前已收緊防疫措施，包括實施居家辦公、擴大戴口罩措施和疫苗護照使用。

英國首相強被爆出去年防疫封城期間曾在唐寧街官邸舉辦派對，遭大眾批評虛偽。圖為強生...
英國首相強被爆出去年防疫封城期間曾在唐寧街官邸舉辦派對，遭大眾批評虛偽。圖為強生12月1日參加唐寧街10號的聖誕點燈儀式。(Getty Images)

英國 防疫 Omicron

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