Omicron病例非洲占半 疫苗荒恐再現 世衛籲富國勿囤積

根據統計，Omicron病例有46%出現在非洲，世界衛生組織警告，富裕國家不要囤積疫苗，以免影響全球疫苗供應。(美聯社)

世界衛生組織（WHO）表示，目前全球新冠病毒（COVID-19）變異株Omicron 感染病例有46%出現在非洲；同時警告，富裕國家可能為應對新變異株而再度囤積疫苗 ，此舉將影響全球疫苗供應。

世衛 非洲區域辦事處疫苗接種計畫協調人米希戈（Richard Mihigo）今天進行線上簡報時表示，全球46%的COVID-19變種病毒Omicron確診案例都在非洲。

另一方面，世衛疫苗暨免疫部門主任歐布萊恩（Kate O'Brien）指出，最近幾個月以來，由於富裕國家捐贈疫苗以及印度解除疫苗出口限制，世衛與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）領導的COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）貨源已增加。

歐布萊恩在簡報中呼籲，「我們必須確保這個（供應增加）現象持續」；並說，「不論Omicron變異株帶來什麼樣的狀況，全球疫苗供應還是可能再次出現高所得國家大量囤積的問題」。

歐布萊恩還指出，COVAX遭遇的一大問題就是富裕國家經常捐贈效期較短的COVID-19疫苗；而某些富裕國家的疫苗浪費比例也很高。

根據GAVI網站，自2月以來，COVAX已向全球144個國家／地區供應6.1億劑COVID-19疫苗。

另外，聯合國今天表示，隨著Omicron變異株擴散，非洲COVID-19病例一周內近乎翻倍，但率先發現Omicron的南非住院率仍低。

中央社引述法新社報導， WHO非洲區域辦事處在每周線上記者會表示，5日截止的那一周，非洲大陸記錄到10萬7000起新增病例，再之前的一周則為5萬5000例。

確診增加幅度最大的區域為非洲南部。然而世衛組織在聲明中說，「來自南非的初步數據顯示，Omicron引發的重症可能較少。」「從11月14日至12月4日南非各地的住院資料發現，加護病房占床率僅6.3%。」「相較於7月南非面臨與Delta有關的疫情高峰期，這項數字非常低。」

世衛也呼籲各國加速接種疫苗。目前非洲大陸約12億人口中，只有7.8%打過疫苗，落後幅度最大的國家為查德、吉布地和剛果民主共和國。

此外，根據為日本厚生勞動省提供建議的科學家最新研究，Omicron初期階段的傳染力為Delta的4.2倍，雖然輝瑞藥廠最新研究顯示，第三劑BNT疫苗，可強化對抗Omicron的保護力，但這一發現可能證實各國對新變異株傳染性的擔憂。

京都大學衛生與環境科學家Hiroshi Nishiura，分析截至11月26日的南非豪登省基因組資料，並在8日衛生部顧問小組會議提供最新研究結果，顯示Omicron變異株更會傳播，而且更能逃避人體自然和通過疫苗產生的免疫力。