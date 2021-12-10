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Omicron襲英 年底恐破百萬例 15%兒童起疹子

編譯中心／綜合9日電
英國衛生大臣警告，Omicron增長速度驚人，到月底感染的病例可能超過100萬宗。(美聯社)
英國衛生大臣警告，Omicron增長速度驚人，到月底感染的病例可能超過100萬宗。(美聯社)

英國衛生部門公布，英國9日單日新增249宗Omicron新變種病毒確診個案，差不多是之前一日的一倍，累計817宗。衛生大臣賈偉德警告，以目前的增長速度，到本月底，感染Omicron的病例可能超過100萬宗。

英國9日單日新冠確診個案總數數為5萬0587宗，是本周內第5次單日超過5萬例，當日亦新增148宗染疫死亡個案。

另外，英國「每日鏡報」報導，英國一名家庭醫師羅伊德（David Lloyd）表示，最早驗出的幾起Omicron病例，出現的症狀似乎與其他變異株引發的症狀稍微不同。他告訴天空新聞網（Sky News），諸如疲倦、頭痛與喪失胃口等症狀似乎「相當明顯」，起疹子也是。

他說：「我們一向知道有一小群COVID-19患者會起疹子，但有多達15%感染Omicron的兒童會出現不尋常的疹子。」「因此，我們開始對病毒有更多一點的了解，也開始尋找這種症狀。」

羅伊德說，社區內的染疫人數「非常迅速」增至兩倍。他又說：「只希望Omicron別和Delta一樣致命，希望我們可以控制住疫情，但現在的確令人擔憂。」

疫情期間，英國國民保健署（NHS）將新出現的持續咳嗽、發燒與喪失嗅覺或味覺，列為成人與兒童感染COVID-19的三大症狀。然而，由於確診患者出現許多不同症狀，一直有要求增列症狀的呼聲。

世界衛生組織（WHO）先前表示，目前沒有資訊顯示Omicron變異株的感染症狀與其他變異株不同。

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