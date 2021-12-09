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史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

Omicron驚現隱形版本 PCR難辨識 已到南非、澳、加

編譯中心／綜合8日電
在瑞士伯恩的聯邦議會前，有志願者點燃了逾1.1萬根蠟燭，悼念瑞士的每一名新冠死者。(路透)
在瑞士伯恩的聯邦議會前，有志願者點燃了逾1.1萬根蠟燭，悼念瑞士的每一名新冠死者。(路透)

英國倫敦大學研究指出，發現新冠病毒Omicron變種的「隱形版本」，使PCR篩檢無法辨識，並擔心已在世界各地傳播。此外，澳洲也宣布發現全球第一個Omicron變異株的亞型毒株。衛生官員表示，這個變異更具傳染性。

衛報報導，隱形Omicron與標準Omicron具有許多共同突變，但前者缺乏特定基因變化，讓PCR無法快速篩檢辨識，部分學者已經非正式地將這種新發現變種稱為「隱形Omicron」。

研究人員將譜系分為標準Omicron「BA.1」和新版本「BA.2」，兩者在基因上有很大差異。近期已經在南非、澳洲和加拿大首次發現這種隱形Omicron，但可能已傳播得更為廣泛。

在澳洲昆士蘭州，一起從奈及利亞入境的Omicron確診案例中發現「類Omicron」病毒株。研究人員表示，正常的Omicron有大約30個基因突變，隱形版則約有14個，「它看起來像Omicron，更具感染性，更容易傳播」。流行病學者說，這「不是新的」病毒，事實上，每個變異株都有不同的基因，「大約70%的Omicron變異株沒有S基因消失現象，病毒株內也有變異。」

世衛8日表示，目前已有57國通報Omicron病例。截至12月5日的一周內，南非確診數倍增至6萬2000多例，同時史瓦帝尼、辛巴威、莫三比克、納米比亞與賴索托的確診數「大幅驟增」，必須住院治療的病患人數可能攀升。

南韓新冠疫情近期強勢反彈、急遽升溫，單日確診數不斷破新高，同時在對新變種Omic...
南韓新冠疫情近期強勢反彈、急遽升溫，單日確診數不斷破新高，同時在對新變種Omicron的擔憂以及重症患者數量攀升的雙重夾擊下，國務總理金富謙8日表示單日確診數「首次突破7000大關」。（歐新社）

另據韓媒報導，南韓過去一周單日確診幾乎都約5000例；國務總理金富謙8日更表示單日確診首次突破7000大關，新增病床數跟不上新增患者的速度。

Omicron 澳洲 篩檢

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