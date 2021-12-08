國家級防疫破口？芬蘭總理致歉全民的「夜店狂歡」事件

現年36歲，2年前才以「千禧世代新領袖」的黑馬之姿成為芬蘭史上最年輕總理的桑娜．馬林（圖），上周六因接觸內閣染疫確診者，而被緊急通知為「匡列密切接觸者」。 （歐新社）

「Let's go party party all night？」歐洲疫情 相對最輕微的芬蘭，這個星期上演了一場政壇內部的「瘟疫風暴」。現年36歲，2年前才以「千禧世代新領袖」的黑馬之姿成為芬蘭史上最年輕總理的桑娜．馬林（Sanna Marin），上周六因接觸內閣染疫確診者，而被緊急通知為「匡列密切接觸者」。誰知被通知有近距接觸史後，總理馬林仍外出狂歡，甚至被狗仔隊全程目擊拍下了「總理夜店『無口罩』跳舞」至清晨4時的不羈夜照片——總理大臣冬日夜店狂歡的情節，雖讓人想起電影《愛是您．愛是我》的浪漫故事；但芬蘭政壇與社會輿論卻對一向特立獨行的馬林總理非常生氣且失望，因為芬蘭目前不僅正隨整個歐洲一同壟罩在第四波疫情的破紀錄威脅之下，總理不當一回事的脫線舉動，反更成了全民防疫 最為難堪的「國家級破口」。

位於北歐的芬蘭，截至12月7日為止每日的新增確診人數，已達單日1537人染疫，過去一周的重症死亡數平均為每日7死。雖然就疫情的絕對數字來看，芬蘭的第四波疫情「極度輕微」，與南方每日染疫將近7萬人的德國相比簡直不足掛齒；但芬蘭不足600萬的全國總人口本來就少，而當前的單日破千疫情，不僅是上一波疫情高峰的3倍，也是自新冠肺炎（COVID-19）大流行以來，芬蘭至今所遭遇的最糟疫情紀錄。

「夜店事件」讓政府防疫威信掃地

在當前的第四波衝擊下，芬蘭的經濟不僅隨歐洲病例爆炸而連坐受創；在全國疫情正以倍數飆升的最壞狀態下，芬蘭政府也正在研擬「耶誕－新年限聚令」等一系列的防疫緊縮政策。不料，總理馬林此時的「夜店事件」卻讓政府防疫的威信掃地。

總理大臣冬日夜店狂歡的情節，讓芬蘭政壇與社會輿論對馬林總理非常生氣且失望。（取材自推特）

現年36歲的馬林，是在2019年當上芬蘭總理，當時只有34歲的他不僅是芬蘭史上的第三位女性領導人，也是國家政治史上最年輕的「新世代總理」。在接任總理後不久，馬林迎來了新冠肺炎的全球疫情，但芬蘭整體的應變對策得當，再加上地廣人稀等先天環境，芬蘭的防疫成果與馬林政府的支持度也都一直很穩定。

然而2021年12月4日星期六，在芬蘭正遭遇第四波疫情而突破全國染疫紀錄之際，如常放假與丈夫一同度過周六夜的馬林總理，突然接到了一通來自於內閣幕僚長的緊急電話——原來是芬蘭外交部長剛剛確診感染新冠，並在感染期內與內閣所有部長級官員——包括總理馬林本人——近距閉門開會。因此依照芬蘭衛生部的規定程序，馬林總理以被匡列為染疫病例的「密切接觸者」，需要進行自我健康管理。

曾詢問是否隔離？當下規定是不需要

根據兩造事後的回憶說法，總理接獲匡列通知的當下，曾詢問幕僚長「自己是否需要原地隔離？」，但由於馬林已經完整接種兩劑疫苗，儘管仍存在突破性感染的風險，但按照芬蘭當下規定是「無須隔離」的。

於是，馬林與丈夫就這樣趁著周六夜外出吃飯、逛街、購物，然後進入赫爾辛基的著名夜總會「屠夫們」，與一幫年輕的私人朋友一同喝酒、聊天、跳舞，一路狂歡到凌晨4時才盡興離去——只不過馬林夜店聚會的照片，卻被狗仔隊拍下賣給了八卦雜誌，並從周日開始劇變成「總理向全國人民道歉」的政治風暴。

芬蘭對新冠肺炎整體的應變對策得當，再加上地廣人稀等先天環境，芬蘭的防疫成果與馬林政府的支持度也都一直很穩定。2020年5月，醫護人員正在對民眾進行檢測。（美聯社）

國家領導人在夜店喝酒狂歡、唱歌跳舞的畫面，在其他地區或許超現實，但在芬蘭的政治環境裡卻是大家都接受的個人休閒隱私。但本回引爆民怨的問題，並不在於馬林的夜店不羈夜，而是馬林「明明知道當時已被匡列的自己恐已染疫並可能感染他人」，但他仍選擇外出狂歡、甚至在密閉的群聚空間裡「不帶口罩」作樂整夜。

事實上，在內閣幕僚長通知馬林被匡列後不久，內閣維安與防疫指揮單位就以防疫準則與政策風險考量為基準，臨時而緊急地針對所有部長級官員頒布了至少48小時的「即刻隔離令」。此則消息是經由內閣維安單位直接傳送「內閣緊急通知簡訊」到所有部長級官員的手機 ，因此收到更新指示的內閣幕僚長才沒有再打電話給總理馬林，修正不用隔離的前次說法。

（美聯社）

沒帶公務手機 沒收到緊急隔離通知

但要命的是，馬林根本直接不帶公務手機出門（儘管法律規定是要24小時攜帶開機，但馬林表示「夜店人多怕扒手」才把內閣專用機留在官邸），沒有任何官員、隨扈知道或去追蹤被匡列總理的去向；內閣中央的緊急聯絡機制，也就這樣與狂歡中的總理斷線超過12小時。

狂歡到清晨才返家的馬林，一直到周日上午才看到這則「緊急隔離通知」，接下來的核酸檢測，周一也確認了馬林本人並不是感染帶原者。但被八卦雜誌拍到的「夜店無罩照」此時已和外長確診的消息一同傳開，社會輿論對於總理夜店事件的「防疫脫線」態度，亦讓近7成民意表示難以接受。

「我不應該這麼散漫大意，在疫情當頭的危機時刻，作為政府一級官員的我，應該更謹慎判斷、多重確認政策指示...我是真的真心感到抱歉。」

儘管針對夜店匡列事件，總理馬林已經公開向國民致歉，但輿論針對馬林的不滿，一時半刻卻也沒能消氣，這是因為當上總理後的馬林，雖然名望不錯，但歷來卻屢因「自己的年輕氣盛」而與反對派的支持者起衝突。

今年3月，芬蘭民眾聚集和平抗議政府的防疫規定。 （美聯社）

在馬林就任初期，不少反對派意見都質疑「太過年輕的總理恐不具備領導國家的成熟歷練」，相關討論不僅演變成芬蘭政治的「世代戰爭」，馬林任內曾擔當芬蘭時尚雜誌的封面人物、以露胸深V打扮出刊，或者邀請私人好友到總理宅邸「狂歡開趴」的照片...種種前衛風格都曾經引發芬蘭政壇的地震激辯。

雖然馬林的支持者們與芬蘭輿論，大多支持馬林的私人選擇與決定，並認為反對派那些針對馬林「樣貌不似人君」的批評，是針對年輕女性從政的刻板印象；但今年9月，馬林總理卻在社群網路上引用流行歌詞，直接開嗆的反對派留言者是「吃乾抹淨的嬰兒潮世代」，各種圍繞在馬林身上的「世代戰爭」這才會一時爆發，並在兩個月後的現在，因夜店風波而遭遇「業力迴力鏢」。

個人錯誤 暫無引發「倒閣」明顯風險

雖然面對個人的錯誤決定，馬林本人非常低調配合內閣檢討調查也不再作辯解。但逮到機會狂轟猛炸的反對派民意，卻回過頭來大酸馬林「沒事戰世代，出事就變成不懂事的年輕人了嗎？」，就算部份意見認為總理畢竟也是凡人，也有休息、娛樂、放鬆並作出個人錯判的時刻，但生氣的反對派意見仍然堅持：「在新冠肺炎爆發的20多個月裡，請問絕大多數的市井小民們有誰不辛苦，你我有這種娛樂犯錯的餘裕空間嗎？」

不過馬林的夜店事件，目前沒有引發倒閣或「內閣危機」的明顯風險。赫爾辛基日報表示，這是因為馬林本人仍是聯合內閣的明星頭牌，而在芬蘭疫情持續增溫、經濟苦果才正要襲來的關鍵時刻，無論是要讓子彈再飛一會兒增加政治破壞力，還是為了團結戰疫共體時艱，芬蘭的朝野各黨都暫時不會為難馬林與他尷尬的夜店災難。