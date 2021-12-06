牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

莫德納新冠疫苗。路透

英國牛津大學6日在知名醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）發表一項重要的新冠疫苗 混打研究報告，報告指出，在第一劑接種阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）或輝瑞 -BNT新冠疫苗九周後，第二劑混打莫德納 （Moderna），可以得到較佳的免疫反應。

參與研究的牛津大學教授Matthew Snape表示，第二劑改打莫德納比兩劑都打AZ產生的免疫反應更高。他說，研究結果這對目前仍在施打第一劑和第二劑階段的中低收入國家很有價值，這些國家若遇到疫苗供應不穩定時，可以放心混打，不必等待相同疫苗供應而能加快接種進度。

牛津大學進行這項研究指出，第一劑打AZ，第二劑打莫德納或諾瓦瓦克斯（Novavax）的新冠疫苗，會比兩劑都打AZ產生更多抗體與更高的T細胞反應。第一劑打輝瑞-BNT的人，第二劑改打莫德納，也比兩劑都打輝瑞-BNT，獲得更好的免疫反應。

另外，第一劑打輝瑞-BNT，第二劑打諾瓦瓦克斯，也比兩劑都打AZ產生更多抗體。

研究報告說，這些混打試驗都沒有發生令人擔心的安全問題。